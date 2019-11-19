Ученые нашли новый способ борьбы с ВИЧ

Найден способ борьбы с ВИЧ на генном уровне.Группа молекулярных биологов под руководством Кэмел Халили (Kamel Khalili) с Темпльского университета, используя технологии редактирования генов CRISPR/Cas9 впервые смогли вырезать из ДНК сегмент, который принадлежал ВИЧ. Опыт проводили на геноме живых животных.Ранее ученые продемонстрировали, что система CRISP/Cas9 имеет возможность удалять гены вируса, встроенные в клетки хозяина без негативного влияния на последнюю. Но тогда опыты проводили на культуре клетки, взятой у пациента больного ВИЧ до сих пор не было никаких доказательств того, что такой метод будет работать на живом организме.А во время последней работы ученые проверили, способна ли созданная ими технология устранить ВИЧ из организма трансгенных крыс и мышей.Через две недели после начала такого эксперимента исследователи изучали геномы животных. Оказалось, что сегмент ВИЧ был удален из ДНК каждой ткани, в том числе и головного мозга, почек, печени, легких, селезенки и клеток крови.