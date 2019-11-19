Ученые нашли новый способ борьбы с ВИЧ
Группа молекулярных биологов под руководством Кэмел Халили (Kamel Khalili) с Темпльского университета, используя технологии редактирования генов CRISPR/Cas9 впервые смогли вырезать из ДНК сегмент, который принадлежал ВИЧ. Опыт проводили на геноме живых животных.
Ранее ученые продемонстрировали, что система CRISP/Cas9 имеет возможность удалять гены вируса, встроенные в клетки хозяина без негативного влияния на последнюю. Но тогда опыты проводили на культуре клетки, взятой у пациента больного ВИЧ до сих пор не было никаких доказательств того, что такой метод будет работать на живом организме.
А во время последней работы ученые проверили, способна ли созданная ими технология устранить ВИЧ из организма трансгенных крыс и мышей.
Через две недели после начала такого эксперимента исследователи изучали геномы животных. Оказалось, что сегмент ВИЧ был удален из ДНК каждой ткани, в том числе и головного мозга, почек, печени, легких, селезенки и клеток крови.
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