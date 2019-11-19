Медики рассказали, как взаимосвязаны соль и инсульт
Независимо от артериального давления, людям необходимо употреблять около 6 г соли каждый день.
Ученые Университета Макмасера совместно с экспертами Hamilton Health Sciences обнаружили, что недостаточное употребление соли может вызвать инсульт или сердечный приступ.
К такому выводу ученые пришли после исследования более ста тридцати людей из сорока девяти стран. Эксперты брали во внимание общее состояние здоровья участников, особенно артериальное давление, и количество употребляемой соли.
Как показали результаты, независимо от артериального давления, людям следует употреблять около шести граммов соли ежедневно. Таким образом, удастся минимизировать вероятность инсульта и сердечного приступа. Как комментирует открытие профессор Мартин О’Доннел, низкое потребление соли не способно оказать положительного эффекта на людей с гипертонией, как и не повышает здоровье людей с нормальным давлением.
Более того, это исследование подтверждает теорию ученых Университета Копенгагена, которые утверждают, что дефицит соли в организме способен привести к повышению уровня плохого холестерина. Датские ученые уверенны, что для поддержания здоровья необходимо ежедневно включать в рацион немного соли
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Добавил kruzka в категорию Неврология
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