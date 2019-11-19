Медики рассказали, как взаимосвязаны соль и инсульт

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Оказалось, что употребление соли и инсульт взаимосвязаны.Независимо от артериального давления, людям необходимо употреблять около 6 г соли каждый день.Ученые Университета Макмасера совместно с экспертами Hamilton Health Sciences обнаружили, что недостаточное употребление соли может вызвать инсульт или сердечный приступ.К такому выводу ученые пришли после исследования более ста тридцати людей из сорока девяти стран. Эксперты брали во внимание общее состояние здоровья участников, особенно артериальное давление, и количество употребляемой соли.Как показали результаты, независимо от артериального давления, людям следует употреблять около шести граммов соли ежедневно. Таким образом, удастся минимизировать вероятность инсульта и сердечного приступа. Как комментирует открытие профессор Мартин О’Доннел, низкое потребление соли не способно оказать положительного эффекта на людей с гипертонией, как и не повышает здоровье людей с нормальным давлением.Более того, это исследование подтверждает теорию ученых Университета Копенгагена, которые утверждают, что дефицит соли в организме способен привести к повышению уровня плохого холестерина. Датские ученые уверенны, что для поддержания здоровья необходимо ежедневно включать в рацион немного соли