Черника: ягода, которая нормализует уровень холестерина

Известно, что высокий уровень холестерина часто способствует развитию ожирения.Химик Уоллес Йокогама из Министерства сельского хозяйства США с коллегами провели лабораторное исследование на грызунах эффекта черники на холестерин.Лабораторные хомяки, рацион которых содержал чернику, продемонстрировали более здоровые уровни холестерина, чем те из них, кого не подкармливали черникой.Йокогама сообщил о необходимости дальнейших исследований, чтобы подтвердить, сохранятся ли эффекты, наблюдаемые у хомяков, в человеческом организме.В исследовании хомяки питались порциями с высоким содержанием жиров. Некоторым из грызунов в порции добавляли один из трех побочных продуктов при изготовлении черничного сока: кожицу, волокно из кожицы или полифенолы, также извлеченные из кожицы. Кстати, именно полифенолы придают чернике ее окраску.Ученые сообщили, что у всех хомяков, которых кормили черникой, уровень низкоплотного липопротеина (плохого холестерина) был на 22–27% ниже, чем у остальных.Уровни ультраплохого холестерина (крайне низкоплотного липопротеина) у грызунов, получавших чернику, были ниже на 44%.С помощью процедуры, известной как полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией, Йокогама с коллегами выяснили, какие гены ответственны за этот эффект.У хомяков и людей печень одновременно производит холестерин и помогает избавиться от его избытка. Активность некоторых генов печени, которые производят или используют холестерин, приводит к пониженным уровням последнего в крови.Как бы то ни было, пока ученым не известно, какой именно компонент ягод активирует гены печени.