Черника: ягода, которая нормализует уровень холестерина
Химик Уоллес Йокогама из Министерства сельского хозяйства США с коллегами провели лабораторное исследование на грызунах эффекта черники на холестерин.
Лабораторные хомяки, рацион которых содержал чернику, продемонстрировали более здоровые уровни холестерина, чем те из них, кого не подкармливали черникой.
Йокогама сообщил о необходимости дальнейших исследований, чтобы подтвердить, сохранятся ли эффекты, наблюдаемые у хомяков, в человеческом организме.
В исследовании хомяки питались порциями с высоким содержанием жиров. Некоторым из грызунов в порции добавляли один из трех побочных продуктов при изготовлении черничного сока: кожицу, волокно из кожицы или полифенолы, также извлеченные из кожицы. Кстати, именно полифенолы придают чернике ее окраску.
Ученые сообщили, что у всех хомяков, которых кормили черникой, уровень низкоплотного липопротеина (плохого холестерина) был на 22–27% ниже, чем у остальных.
Уровни ультраплохого холестерина (крайне низкоплотного липопротеина) у грызунов, получавших чернику, были ниже на 44%.
С помощью процедуры, известной как полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией, Йокогама с коллегами выяснили, какие гены ответственны за этот эффект.
У хомяков и людей печень одновременно производит холестерин и помогает избавиться от его избытка. Активность некоторых генов печени, которые производят или используют холестерин, приводит к пониженным уровням последнего в крови.
Как бы то ни было, пока ученым не известно, какой именно компонент ягод активирует гены печени.
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