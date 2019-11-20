Остеохондроз: главные причины и лечение

Названы основные причины остеохондроза и методы эффективного лечения.Лечение остеохондроза должно включать в себя обезболивающие средства, лекарственные препараты, улучшающие кровообращение и обменные процессы в области позвоночника. Имеет большое значение также характер питания и здоровый образ жизни.Только комплексный подход к лечению может облегчить состояние больного.Особенности заболевания остеохондрозомОстеохондроз – это обменно-дегенеративное заболевание позвоночника с поражением его суставов, межпозвоночных дисков и связочного аппарата. Заболевание характеризуется хроническим прогрессирующим течением. В основе заболевания лежит нарушение равновесия между процессами восстановления и разрушения клеток в гиалиновом хряще межпозвоночных дисков, приводящее к нарушению функционирования позвоночника в целом.Причиной остеохондроза являются возрастные нарушения обмена веществ в позвоночнике в сочетании с микротравмами, возникшими в результате повышенных нагрузок на позвоночник в повседневной жизни, неправильным питанием, стрессами. Все это приводит к преждевременному изнашиванию и уплощению межпозвоночных дисков и развитию воспалительных процессов и таких осложнений, как протрузия или грыжа диска.В зависимости от места наибольшего поражения позвоночника остеохондроз может проявляться в виде болей в области позвоночника, ограниченности движений, нарушений чувствительности. При грыже межпозвоночного диска внезапно появляются сильные боли в позвоночнике, значительное ограничение подвижности в сегментах позвоночника. Боли могут отдавать в конечности в виде электрического тока, ломоты или жжения.Иногда боли не являются интенсивными или вовсе отсутствуют из-за защитного напряжения мышц спины, которые блокируют движения в поврежденном отрезке позвоночника. В таком случае происходит постепенное нарастание слабости и мышечных атрофий (уменьшение в объеме мышц), приводящих к инвалидизации.Основные принципы лечения остеохондрозаЛечение остеохондроза проводится консервативными методами. Грыжа межпозвонковых дисков может лечиться, как консервативно, так и оперативно.В состав консервативного лечения остеохондроза должны входить обезболивающие и противовоспалительные средства, средства, улучшающие обменные процессы в хрящевой ткани межпозвоночных дисков, средства, улучшающие циркуляцию крови в области позвоночника, средства, снимающие мышечный спазм в области позвоночника.Кроме того, больной должен правильно питаться и вести здоровый образ жизни, избегая повышенных нагрузок на позвоночник и стрессов.Обезболивающее и противовоспалительное лечение остеохондрозаВ качестве обезболивающих и противовоспалительных средств при остеохондрозе чаще всего применяют нестероидные противовоспалительные обезболивающие препараты (НПВП) – диклофенак, ибупрофен, найз и другие. При выраженных болях эти препараты назначаются в виде инъекций, при умеренных – в виде лекарственных форм для приема внутрь.При очень сильных болях делают новокаиновые блокады, вводят 50% анальгин, реопирин. Усиливает действие обезболивающих препаратов витамин В12 (цианкобаломин) в высоких дозах в виде подкожных инъекций.Применяют НПВП и местно, в виде обезболивающих гелей и мазей (например, вольтарен эмульгель). Местно можно накладывать аппликации, в состав которых входят 50% раствор димексида, 0,5% раствор новокаина и гидрокортизон. Такие аппликации хорошо снимают воспаление и боль.Обезболивающее действие оказывают также лекарственные препараты, снимающие спазм мышц в области позвоночника – миоластан, мидокалм.Лечение, направленное на восстановление обмена веществ в области позвоночникаПри остеохондрозе в состав комплексного лечения обязательно входят средства, улучшающие обменные процессы в хрящевой ткани – хондропротекторы. Регулярное применение этих препаратов может приостановить разрушение межпозвоночных дисков. К таким препаратам относятся:— препараты, в состав которых входит гликозамина сульфат (ДОНА, виатрил, артрил, остемин ) — восполняют дефицит глюкозаминов в организме, стимулируют синтез хондроитинсерной кислоты – веществ, необходимых для правильного обмена в хрящевой ткани;— препараты, в состав которых входит хондроитина сульфат (хондроксид, структум) – восстанавливает обмен веществ в хрящевой ткани;— препараты, в состав которых входит гиалуроновая кислота (гиалуронан, синвикс, остенил) – вещество, придающее хрящевой ткани упругость;— препараты, в состав которых входят различные вещества, укрепляющие хрящевую ткань и тормозящие активность фермента, разрушающего гиалуроновую кислоту – мукополисахариды, пептиды, аминокислоты, калий, кальций (алфлутоп);— препараты растительного происхождения, стимулирующие синтез веществ, необходимых для нормального состояния хрящевой ткани; к ним относятся препараты авокадо и сои (пиаскледин 300).