Эти продукты благотворно влияют на работу мозга

9 продуктов, которые помогут сосредоточиться.Если вместо ясности в голове туман, и мысль «не сдается», возможно, пора пересмотреть свой рацион.В этой подборке рассказывается о самых полезных веществах и продуктах для работы мозга.1. ЧерникаИсследования показывают, что полезные вещества черники улучшают концентрацию и память на срок до 5:00 после ее употребления. Происходит это благодаря антиоксидантам, которые содержатся в ней — эти соединения стимулируют приток крови и кислорода к тканям мозга.2. Зеленый чайКачественный зеленый чай — ваш лучший друг и помощник в те моменты, когда особенно нужна четкая работа ума. Чашечка горячего напитка поможет как минимум по 2 причинам: кофеин и L-теанин. Нет никаких сомнений, что эти вещества помогают сосредоточиться, повышают бдительность и улучшают способность к концентрации внимания. Причем считается, что добавление жирного молока в зеленый чай усиливает эффект.3. АвокадоРабота каждого органа нашего организма напрямую зависит от хорошего кровоснабжения. Головной мозг — особенно. В улучшении кровообращения нам помогут жирные кислоты авокадо, повышающие эластичность сосудов и снижают уровень холестерина в крови. А высокое содержание пищевых волокон в этом маслянистый фрукте помогает регулировать уровень сахара в крови и контролирует чувство голода.4. Зелень и листовые овощиНам несказанно повезло: любимые в Украине укроп, петрушка и зеленый лук — это гениальные источники антиоксидантов и каротиноидов, которые помогают работе мозга. А вот более популярные на западе листовые овощи — шпинат, латук, корн и рукколу, можно включать в рацион и чаще, ведь в них содержится фолиевая кислота и витамины группы В, которые доказано улучшают память, внимание и общее состояние здоровья мозга . Небольшая подсказка — чем темнее их зеленый цвет, тем лучше.5. ОрехиКогда вашему мозгу срочно нужна подзарядка, горсть орешков станет отличным перекусом для института и работы. Практически любые орехи и семечки являются прекрасными источниками витамина Е — антиоксиданта, замедляют возрастное снижение когнитивных функций. Они также богаты эфирными маслами и аминокислотами, которые помогают усилить фокус внимания.6. Жирные сорта рыбыГоворим о жирные сорта рыбы, держим в уме омега-3 жирные кислоты — в прямом и переносном смысле. Ученые называют эти полезные жиры «скорой помощью для ума». Было установлено, что люди, страдающие от недостатка омега-3, часто жалуются на плохую память, неспособность концентрировать внимание, перепады настроения, депрессию и усталость. Чтобы устранить эти симптомы, включайте в свой рацион не менее 3 раз в неделю форель, лосось, скумбрию, сельдь и другие жирные сорта рыбы.7. ВодаКак и любая другая функция нашего тела, способность к концентрации и активной умственной деятельности зависит от того, достаточно ли мы выпиваем воды. Влага необходима для активной работы всех отделов головного мозга: было доказано, что при нормальной насыщенности организма, мозг начинает думать быстрее и лучше концентрируется на поставленной задаче. Поэтому заведите себе красивую бутылку для воды и не забывайте о необходимых 8 стаканов жидкости в день.8. Горький шоколадВ случае будущей активной умственной деятельности — планерок, летучек, мозговых штурмов — всегда держите под рукой пару кубиков горького шоколада с содержанием какао выше 70%. Во-первых, он содержит небольшое количество кофеина, который помогает стимулировать активность мозга. Во-вторых, горький шоколад содержит магний, который снимает стресс, стимулирует высвобождение эндорфинов и серотонина, что в конечном итоге повышает настроение и улучшает способность к концентрации на поставленной задаче.9. Семена льнаНекоторые специалисты называют лен Суперфуд, ведь в этом семенах содержится рекордное для растительного продукта количество омега-3 жирных кислот, магния, витаминов группы B и клетчатки. Все вместе эти соединения питают мозг и улучшают концентрацию. Не забывайте, что через плотную оболочки семян льна могут плохо усваиваться, поэтому лучше их есть в перемолотом виде в качестве дополнения к салату, супу, йогурта или полосе.