Пять главных преимуществ «поздних» родов
По неизвестным причинам в обществе принято считать, что женщина должна стать мамой до 25 лет. Но опыт показывает, что именно в зрелом возрасте к рождению ребенка женщина относится более ответственно, поэтому она становится идеальной мамой. Позднее материнство имеет большое количество преимуществ, хотя большинство людей и считает иначе.
Что может быть лучше, чем уже самодостаточная мама, твердо-стоящая на ногах и знающая, что такое жизнь? И это только часть «плюсов», которыми обладают женщины бальзаковского возраста. Предлагаем рассмотреть и другие преимущества деторождения после 35 лет:
1. Сам по себе возраст женщины играет положительную роль. Все дело в том, что к 35-40 годам представительница прекрасного пола уже полностью отдает себе отчет в том, чего она хочет. Если к этому возрасту желание родить ребенка не появилось, то скорее всего уже и не появится. Психологически женщина уже готова к тому, что ей придется уделять время своему чаду, заботиться о нем 24 часа в сутки и не отходить от него ни на шаг. Молодые же девушки только страдают от того, что после родов они не могут вырваться на свободу.
2. Роды после 35 положительно сказываются на состоянии здоровья и внешнем виде женщины. Во время беременности организм женщины испытывает колоссальные изменения, выделяется гормон эстроген, отвечающий за привлекательность, либидо, а также эмоциональное настроение женщины. Поэтому, несмотря на зрелый возраст, женщина омолаживается изнутри.
3. Материальный аспект. Нет такой женщины, которая бы к 35 годам не встала на ноги, не построила карьеру и не заработала себе на жизнь. В конце-концов, женщина уже должна состояться в браке и реально оценивать свои финансовые возможности — либо она зарабатывает сама, либо находится за спиной мужа, который в состоянии прокормить ее и их малыша.
4. Желание стать мамой. Ближе к 40 годам женщина, у которой еще нет детей, четко понимает, что ее ждет впереди, когда на свет появится малыш. К его рождению будущая мама готовится с большой ответственностью, а увидев две полоски на тесте, она даже не будет думать о том, оставлять ей ребенка или пойти на аборт.
5. Уйма свободного времени. Только молодая мама может позволить себе ухаживать за ребенком первые 2 месяца, а потом выйти на работу и отдать своего малыша на попечение бабушек или нянь. Зрелая мама так не поступит, потому как ребенок для нее значит намного больше, чем деньги. И это вовсе не означает, что 20-летние мамы плохие, просто им еще карьеру строить, мир повидать, отношения с мужем наладить и так далее, а у женщины бальзаковского возраста уже все налажено.
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Добавил penal в категорию Гинекология
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