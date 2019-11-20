Пять главных преимуществ «поздних» родов

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Грамотный подход к деторождению в зрелом возрасте сулит будущей маме массу преимуществ.По неизвестным причинам в обществе принято считать, что женщина должна стать мамой до 25 лет. Но опыт показывает, что именно в зрелом возрасте к рождению ребенка женщина относится более ответственно, поэтому она становится идеальной мамой. Позднее материнство имеет большое количество преимуществ, хотя большинство людей и считает иначе.Что может быть лучше, чем уже самодостаточная мама, твердо-стоящая на ногах и знающая, что такое жизнь? И это только часть «плюсов», которыми обладают женщины бальзаковского возраста. Предлагаем рассмотреть и другие преимущества деторождения после 35 лет:1. Сам по себе возраст женщины играет положительную роль. Все дело в том, что к 35-40 годам представительница прекрасного пола уже полностью отдает себе отчет в том, чего она хочет. Если к этому возрасту желание родить ребенка не появилось, то скорее всего уже и не появится. Психологически женщина уже готова к тому, что ей придется уделять время своему чаду, заботиться о нем 24 часа в сутки и не отходить от него ни на шаг. Молодые же девушки только страдают от того, что после родов они не могут вырваться на свободу.2. Роды после 35 положительно сказываются на состоянии здоровья и внешнем виде женщины. Во время беременности организм женщины испытывает колоссальные изменения, выделяется гормон эстроген, отвечающий за привлекательность, либидо, а также эмоциональное настроение женщины. Поэтому, несмотря на зрелый возраст, женщина омолаживается изнутри.3. Материальный аспект. Нет такой женщины, которая бы к 35 годам не встала на ноги, не построила карьеру и не заработала себе на жизнь. В конце-концов, женщина уже должна состояться в браке и реально оценивать свои финансовые возможности — либо она зарабатывает сама, либо находится за спиной мужа, который в состоянии прокормить ее и их малыша.4. Желание стать мамой. Ближе к 40 годам женщина, у которой еще нет детей, четко понимает, что ее ждет впереди, когда на свет появится малыш. К его рождению будущая мама готовится с большой ответственностью, а увидев две полоски на тесте, она даже не будет думать о том, оставлять ей ребенка или пойти на аборт.5. Уйма свободного времени. Только молодая мама может позволить себе ухаживать за ребенком первые 2 месяца, а потом выйти на работу и отдать своего малыша на попечение бабушек или нянь. Зрелая мама так не поступит, потому как ребенок для нее значит намного больше, чем деньги. И это вовсе не означает, что 20-летние мамы плохие, просто им еще карьеру строить, мир повидать, отношения с мужем наладить и так далее, а у женщины бальзаковского возраста уже все налажено.