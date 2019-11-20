Назван самый эффективный метод борьбы с депрессией

Оказывается, плохое настроение и затяжную депрессию можно победить. Для этого нужно просто пойти на тренировку в спортзал.Новое исследование американских ученых также «намекает» на то, что сидячий образ жизни может оказать на функции мозга негативное воздействие.Журнал Neuroscience опубликовал результаты исследования, которое позволяет по-новому взглянуть на метаболизм головного мозга и объясняет, каким образом почему физические упражнения должны стать важной частью лечения клинической депрессии и других психоневрологических расстройств.Зачастую депрессия связана с недостатком нейромедиаторов, которые обеспечивают связь между клетками мозга, регулирующими физическое и эмоциональное здоровье. Исследование ученых из Калифорнийского университета, Дэвис, показало, что интенсивные упражнения увеличивают уровни двух распространенных нейромедиаторов –глутамата и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которые отвечают за химическую сигнализацию в головном мозге. Физические нагрузки активизируют метаболический путь, который восполняет уровень этих нейротрансмиттеров до нормы.Чтобы понять, как спорт воздействует на головной мозг, команда экспертов изучила 38 здоровых добровольцев, занимавшихся на велотренажере. Для измерения активности мозга и уровней глутамата и ГАМК, ученые использовали биохимические тесты и МРТ. Как выяснилось, между степенью физических нагрузок и уровнями «антидепрессивных» нейромедиаторов существует прямая корреляция: чем больше крутили педали добровольцы, тем выше у них были уровни глутамата и гамма-аминомасляной кислоты.