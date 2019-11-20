Завуалированные и явные причины возникновения боли в голове

Ученые предоставили информацию, которую нужно знать при головных болях.К головным болям относят боли, которые появляются в голове или верхней части шеи. Источниками болей являются ткани и структуры, расположенные вокруг головного мозга; в самом мозге нет нервов, которые могли быть вызывать болевые ощущения.Воспаление или раздражение, вызывающее головную боль, может возникать в надкостнице, расположенных внутри черепа мышечных тканях, синусах, глазах, ушах, мозговых оболочках, артериях, венах и нервах. Головная боль может быть тупой, острой, пульсирующей, слабой, умеренной или очень сильной.Вторичные головные болиК вторичным головным болям относятся боли, вызванные различными проблемами в структурах головы и шеи. Причинами таких болей могут быть, например, инфекции зубов, синусов, а также такие опасные заболевания, как энцефалит и менингит. Головные боли, которые являются результатом травм головы, приемом некоторых медикаментов, употреблением алкоголя или наркотиков, тоже относятся к вторичным головным болям. Чтобы вылечить такую головную боль, необходимо устранение ее основой причины.Первичные головные болиВ большинстве случаев головные боли относятся к этому типу. Они не вызваны какими-либо заболеваниями или травмами, и зачастую установить их причину не удается.Головные боли напряженного типа — это самый распространенный тип первичных головных болей. По данным ВОЗ, 80% женщин и 67% мужчин время от времени страдают от головных болей напряженного типа. Наиболее вероятной причиной их появления является сокращение мышц, которые покрывают внутреннюю поверхность черепа. Пока было проведено недостаточно исследований, чтобы точно установить причины таких болей, однако известно, что они часто появляются после физического или эмоционального напряжения.Головная боль напряженного типа обычно возникает с двух сторон головы; нередко встречается так называемая опоясывающая боль, когда человек ощущает давление со всех сторон головы, но наиболее сильным оно бывает, как правило, в области висков и над бровями. Интенсивность боли может варьироваться, но обычно она не бывает настолько сильной, чтобы человек не мог справляться со своими повседневными обязанностями.У большинства людей появление таких болей непредсказуемо — голова может болеть несколько раз в течение одного месяца, а затем боль может исчезнуть на год и более. Лишь у небольшой части людей, страдающих от болей этого типа, они появляются раз в несколько дней или даже каждый день.Головные боли напряженного типа никогда не сопровождаются тошнотой, рвотой, или повышенной чувствительностью к свету (такие признаки могут быть характерны для мигрени).Большинство людей справляются с такими болями при помощи безрецептурных обезболивающих, таких как аспирин, ибупрофен, парацетамол или напроксен. Некоторые люди вообще не принимают анальгетики и просто дожидаются, пока боль пройдет сама.Тем, у кого головные боли появляются часто, рекомендуется обратиться к врачу. Для уменьшения частоты эпизодов головной боли могут быть использованы такие методы, как биологическая обратная связь, массаж, а также различные техники для контроля над стрессом.Безрецептурные анальгетики, хоть и являются, в целом, очень безопасными, при длительном применении могут вызвать различные проблемы со здоровьем. Например, прием парацетамола в больших количествах и в течение длительного времени может привести к повреждению печени. Особенно осторожно парацетамол нужно принимать пациентам, которые регулярно употребляют алкоголь. Злоупотребление аспирином, ибупрофеном и напроксеном может привести к повреждению почек.Кластерные головные болиКластерные головные боли называются так, потому что они появляются ежедневно на протяжении нескольких недель (иногда дольше), а затем исчезают на несколько месяцев или лет. Боль появляется в одно и то же время, часто пациент просыпается из-за нее среди ночи. Причины кластерных головных болей остаются неизвестными, но возможно, они вызваны внезапным выбросом большого количества гистамина или серотонина в мозг. Сканирование мозга человека во время приступа кластерных головных болей показывает аномальную активность гипоталамуса. Об этом виде головных болей также известно следующее:— они часто наблюдаются у членов одной семьи, что дает основание предположить, что они связаны с генетикой;— их триггером может стать изменение режима сна;— их триггерами также могут быть некоторые лекарственные препараты (например, нитроглицерин).Курение, алкоголь и некоторые продукты питания (в частности, шоколад и копченое мясо) могут способствовать появлению кластерных головных болей в периоды, когда вероятность возникновения этих болей наиболее велика.В период кластерных головных болей у большинства пациентов боль возникает один или два раза в день, в редких случаях — чаще. Каждый приступ длится от 30 до 90 минут. Источник боли расположен позади одного из глаз. Сама боль является крайне сильной — настолько, что пациенты могут кататься по полу, биться головой в стены, и даже пытаться совершить самоубийство. Люди, у которых были приступы кластерной боли, описывают ее как самую сильную боль, какую им когда-либо доводилось испытывать.В период кластерных болей необходимо облегчить симптомы первого приступа, и попытаться предотвратить последующие приступы. Для облегчения уже появившейся боли могут быть использованы ингаляции концентрированным кислородом, инъекции триптановых препаратов, например, суматриптана или ризатриптана, которые обычно используются для лечения мигрени, инъекции лидокаина в ноздрю, дигидроэрготамин — препарат, сужающий кровеносные сосуды, или кофеин. Для предотвращения следующих приступов используются блокаторы кальциевых каналов, преднизолон, антидепрессанты, литий или противосудорожные препараты.Предотвратить наступление нового периода кластерных головных болей невозможно, поскольку нельзя даже сказать, когда начнется этот период, и начнется ли он вообще. Предполагается, что отказ от курения и ограниченное потребление алкоголя может уменьшить вероятность того, что у пациента когда-либо снова возникнут кластерные головные боли.Виды головной болиГоловная боль может сопровождать многие заболевания. Она бывает разной: стягивающей, распирающей изнутри, острой, тупой и так далее. Такие же разные могут быть и причины головной боли, поэтому если часто болит голова, то лучше не глотать таблетки, а обратиться к врачу, чтобы разобраться в причинах этого явления.Причины и виды головной болиГоловной болью называется любое болезненное ощущение в области головы. Периодически голова болит почти у всех, но беспокойство должны вызвать постоянные или регулярно повторяющиеся головные боли.Головная боль может возникать в любой ткани в области головы, которая имеет нервные окончания. Таких нервных окончаний нет только в ткани головного мозга, поэтому их раздражение не может вызывать болевых ощущений. Но нервные окончания есть в коже, подкожной клетчатке, в мышцах, сухожилиях, кровеносных сосудах, надкостнице костей черепа, оболочках головного мозга. Их раздражение и вызывает головную боль.Головные боли могут быть сосудистыми, мышечными, невралгическими, возникающими на фоне повышения внутричерепного давления или нарушения работы нервных окончаний и др. Головная боль может также носить смешанный характер.Головная боль, возникающая при напряжении мышц головыНапряжение мышц головы часто возникает при повышенных физических или психических нагрузках, при неврозах (заболеваниях, возникающих от нервных потрясений), остеохондрозе, заболеваниях глаз. Другой причиной такого явления может быть длительное сдавливание головы (например, тесным головным убором). При этом возникает ощущение сдавливающего обруча или шлема на голове. Начавшись с какого-то одного участка головы (лба, затылка и прочее), боль распространяется на всю волосистую часть головы, лоб и даже верхнюю часть шеи. Это объясняется тем, что нашу голову в виде шапочки покрывает сухожилие, к которому прикрепляются все мышцы. Именно через нервные окончания, расположенные в сухожилии боль и распространяется по всей голове.Если такая головная боль была вызвана психическим напряжением, то помогают успокаивающие средства, остеохондрозом – лечение основного заболевания, ношение специального шейного воротника, новокаиновые блокады и обезболивающие средства.Головная боль, которая может возникать при раздражении нервных окончаний в кровеносных сосудахЭто самая опасная головная боль, так как возникает она при растяжении стенок кровеносных сосудов. Это может быть вызвано повышением или понижением артериального давления (АД), а также застоем крови из-за недостаточного тонуса стенок вен.При повышении АД появляется острая пульсирующая головная боль, которая требует неотложной помощи, иначе кровеносный сосуд в области головного мозга может лопнуть и кровь из него попадет в ткани головного мозга, вызвав многочисленные нарушения (геморрагический инсульт). При резком спазме кровеносных сосудов головного мозга может нарушиться кровоснабжение какого-то участка головного мозга, что приведет к отмиранию ткани этого участка мозга (ишемический инсульт).Резкое расширение артерий головного мозга вызывает приступ мигрени, головная боль при этом чаще возникает в одной половине головы и носит приступообразный пульсирующий характер, локализуясь чаще всего в лобно-височно-глазничной области.Головная боль может возникать при нарушении оттока венозной крови, расширении и переполнении вен кровью. Такая головная боль обычно ноющая, распирающая, она усиливается в положении лежа.При головной боли, связанной c повышением артериального давления назначают препараты, снижающие артериальное давление и расширяющие кровеносные сосуды. При мигрени, напротив, помогут препараты, которые суживают кровеносные сосуды, при венозной головной боли — препараты, укрепляющие тонус стенок вен.Другие виды головной болиПри повышении внутричерепного давления (например, на фоне опухоли, абсцесса, травмы головного мозга) может возникнуть натяжение мозговых оболочек, что приведет к появлению очень сильной распирающей головной боли. В таких случаях облегчить состояние могут препараты, уменьшающие отек головного мозга.Снижение внутричерепного давления может появиться после спинномозговой пункции, головная боль при этом усиливается в положении стоя.При поражении чувствительных веточек нервов, заканчивающихся в области головы, возникает невралгическая головная боль, которая имеет приступообразный характер (приступы продолжаются недолго, но следуют один за другим). При этом на коже головы есть участки, раздражение которых провоцирует такие приступы. Для снятия этого вида головных болей применяются самые разные обезболивающие средства, в том числе новокаиновые блокады.В некоторых случаях головная боль возникает на фоне нарушения обмена веществ (часто при длительном использовании различных диет для похудания), что приводит к нарушению работы болевых рецепторов головы. Помогут в этом случае только рациональное питание и правильный режим дня.Часто к приступу одного вида головной боли присоединяется другой (наиболее распространенный вариант – во время приступа сосудистой боли возникает напряжение мышц головы и присоединяется мышечная головная боль).Для того чтобы помочь человеку при приступе головной боли, нужно знать, почему она появилась, а это может сделать только врач.