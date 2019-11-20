Дефицит этого витамина приводит к болезни Альцгеймера

Ученые провели глобальное исследование, в результате которого выявили, что дефицит витамина D приводит к серьезным заболеваниям.Низкие уровни витамина D связаны с быстрым снижением когнитивных функций среди пожилых людей, тем самым подвергая их повышенному риску развития болезни Альцгеймера, предупреждают американские ученые из Университета Рутгерса в Нью-Джерси.Независимо от расы или этнической принадлежности, базовых познавательных способностей, а также множества других факторов риска, недостаточность витамина D была связана со значительно более быстрым снижением эпизодической памяти и исполнительной функции, что может повлечь за собой повышенный риск развития болезни Альцгеймера, говорят специалисты.В ходе исследования ученые изучили уровни витамина D и изменение когнитивных функций в этнически разнообразной группе из 382 пожилых людей. Статус витамина D был определен следующим образом: дефицит – менее чем 12 нг/мл, недостаточное количество – от 12 нг/мл до 20 нг/мл, адекватные уровни – от 20 нг/мл до 50 нг/мл, максимум – 50 нг/мл или выше.Участники исследования имели средний возраст 75,5 лет, и почти 62% составляли женщины. За 5 лет наблюдения люди с дефицитом витамина D дефицитные лица испытали снижение когнитивных способностей в 2-3 раза быстрее, чем люди с адекватным уровнем витамина D в сыворотке крови.