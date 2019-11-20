Ученые категорически запрещают делать это натощак

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Принимать важные решения голодным не рекомендуют ученые, так как натощак человек может допустить ошибку, о чем потом будет сожалеть.Иногда каждый из нас действует необдуманно, после чего ругает себя за импульсивность и недостаток терпения, поешьте перед ответственным мероприятием.Не хотите жалеть о содеянном? Перекусите перед ответственным мероприятием! Исследователи из Академии Сальгренска при Университете Гетеборга (Швеция) обнаружили, что пептидный гормон грелин, который вырабатывается, когда мы голодны, мешает принимать рациональные решения. Лабораторные крысы, которым вводили грелин, оказались более склонными к импульсивным действиям.Время от времени каждый из нас действует необдуманно, после чего ругает себя за импульсивность и недостаток терпения. Это не причиняет особого дискомфорта, но иногда импульсивность становится одной из главных составляющих СДВГ, обсессивно-компульсивного расстройства, нарушений пищевого поведения, злоупотребления наркотиками и алкоголем.Более ранние исследования обнаружили связь между импульсивным поведением и едой, однако ее механизм до сих пор не был доказан.Новое исследование, опубликованное в журнале Нейропсихофрамакология, заполнило этот пробел. Исследователи проследили, как гормон грелин повлияет на импульсивность у крыс.Грелин – гормон, произведенный в желудочно-кишечном тракте, который действует на ЦНС. Он производится, когда желудок пуст. После того, как желудок заполнится, производство грелина прекращается. Грелин готовит тело к приему пищи и влияет на клетки гипоталамуса, вызывая чувство голода. Но роль грелина на этом не заканчивается. Он также участвует в регулировании и контроле поведения при помощи положительных реакций на потребление пищи, алкоголя и наркотиков.Чтобы измерить импульсивное поведение, шведские ученые использовали крыс. Сначала животных обучили нажимать рычаг, чтобы получить лакомство в награду, а затем поощряли их воздержаться от нажатия на кнопку ради большего, но отложенного во времени вознаграждения.В ходе эксперимента грелин вводили непосредственно в мозг крыс, искусственно вызывая у них чувство голода. Оказалось, что повышение уровня этого гормона ведет к отказу ждать и повышает вероятность импульсивного поведения.Уровень грелина увеличивается даже во время непродолжительного голодания, а если его концентрация повышена в течение длительного времени, это может вызвать долгосрочные изменения в сетях головного мозга, влияя на импульсивность и способность принимать взвешенные решения.В будущем полученные результаты должны помочь ученым в разработки новых психотропных препаратов для лечения ожирения, наркомании и других психических расстройств, сопровождающихся импульсивностью, но уже сейчас вы можете контролировать свои поступки, немного перекусив перед ответственным событием.