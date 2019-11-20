Старая косметика опасна для здоровья

Пользуясь просроченной косметикой, женщины ставят свое здоровье под угрозу.Опасные косметические средства могут оказаться в сумочке любой девушки.И речь идет не о дешевой косметике, в составе которой содержатся непроверенные вещества, а о сроке годности средства, по истечению которого оно может стать опасным для здоровья.В Лондоне ученые провели среди женщин опрос, чтобы узнать, следят ли они за сроками годности косметических средств, которыми пользуются в повседневной жизни. Специалисты получили неутешительные результаты, ведь каждая пятая представительница прекрасной половины человечества пользуется косметикой, которой уже давно пора быть мусорном ведре.Далее ученые протестировали пять просроченных косметических средств: помаду, тушь, румяна, тональный крем и блеск для губ. Оказалось, что в этих средствах содержится ряд вредоносных микроорганизмов, которые могут вызвать кожные инфекции. Однако самое страшное выяснилось позже, когда ученые выяснили, что в просроченной косметике встречаются возбудители менингита, гастроэнтерита, бактериального вагинита, а также инфекционных заболеваний мочевыводящих путей.Ученые отметили, что нередко женщины даже не думают о том, что косметики есть определенный срок годности. Однако специалисты подчеркнули, что при использовании косметических средств нужно смотреть не только на срок годности, а и на то, как долго они вообще используются. К примеру, не распакованная тушь может храниться год и более, без потери своих свойств, однако, если она уже была открыта, то ее следует в течение трех месяцев использовать. Эксперты советуют женщинам приобретать косметику в небольших флаконах. Кроме этого ученые настаивают на том, чтобы прекрасная половина человечества всегда следила за своей косметичкой.