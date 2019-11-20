Самые необходимые продукты для здоровья сердца
Ученые доказали, что некоторые овощи и фрукты помогут укрепить миокард не хуже лекарств.
1. Петрушка
Столовая ложка сока этой огородной травки в день — очень эффективное средство при гипертонии. Также ее биоактивные вещества укрепляют мелкие кровеносные сосуды — капилляры, помогают избавиться от одышки и улучшают сердечный тонус в целом. Кстати, сок петрушки лучше пить не в чистом виде, а добавлять в яблочно-сельдерейный или морковный. Правда, сок петрушки противопоказан при воспалении почек.
2. Помидоры
В них много калия и магния, но не это главное. Спелые грунтовые томаты, а не хилые тепличные — кладезь суперполезного для сердца антиоксиданта — ликопина. Томатный сок мягко снижает артериальное и внутричерепное давление, его полезно пить при гипертонии и при глаукоме (сосудистом заболевании глаз). Только старайтесь покупать не подсоленный сок. Избыток соли нарушает электролитный баланс, что сказывается на работе миокарда.
3. Чеснок
Свежий чесночок становится полезным для сердца при одном условии — если его раздавить. Именно, как говорят биологи, “травматическое воздействие” на клетки пахучего зубчика запускает в них образование аллицина. Это вещество оказывает мощное стимулирующее действие на кровеносные сосуды. Так что не стоит аккуратно строгать специю острым ножиком, лучше — либо под пресс, либо просто раздавить ребром ладони.
4. Имбирь
Одна из самых популярных пряностей содержит жгучий фермент капсаицин, который стимулирует кровообращение даже в самых мелких сосудиках и снимает спазмы при гипертонии и головных болях. Капсаицин также немного разжижает кровь, что снижает риск образования тромбов.
5. Брокколи
Этот вид капусты является источником клетчатки, калия, кальция, магния и витамина С, всех тех питательных веществ, которые помогают поддерживать в норме работу сердца. Одна 200-граммовая порция брокколи в день помогает расслабить стенки сосудов за счет успокаивающего воздействия на вегетативную нервную систему. Только не стоит варить капусту долго или долго тушить, достаточно минут на пять опустить ее в кипяток. Ведь при интенсивной термической обработке витамин С разрушается.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил sigivigi в категорию Кардиология
Добавить комментарий