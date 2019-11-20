Самые необходимые продукты для здоровья сердца

ТОП-5 продуктов для сердца и сосудов.Ученые доказали, что некоторые овощи и фрукты помогут укрепить миокард не хуже лекарств.1. ПетрушкаСтоловая ложка сока этой огородной травки в день — очень эффективное средство при гипертонии. Также ее биоактивные вещества укрепляют мелкие кровеносные сосуды — капилляры, помогают избавиться от одышки и улучшают сердечный тонус в целом. Кстати, сок петрушки лучше пить не в чистом виде, а добавлять в яблочно-сельдерейный или морковный. Правда, сок петрушки противопоказан при воспалении почек.2. ПомидорыВ них много калия и магния, но не это главное. Спелые грунтовые томаты, а не хилые тепличные — кладезь суперполезного для сердца антиоксиданта — ликопина. Томатный сок мягко снижает артериальное и внутричерепное давление, его полезно пить при гипертонии и при глаукоме (сосудистом заболевании глаз). Только старайтесь покупать не подсоленный сок. Избыток соли нарушает электролитный баланс, что сказывается на работе миокарда.3. ЧеснокСвежий чесночок становится полезным для сердца при одном условии — если его раздавить. Именно, как говорят биологи, “травматическое воздействие” на клетки пахучего зубчика запускает в них образование аллицина. Это вещество оказывает мощное стимулирующее действие на кровеносные сосуды. Так что не стоит аккуратно строгать специю острым ножиком, лучше — либо под пресс, либо просто раздавить ребром ладони.4. ИмбирьОдна из самых популярных пряностей содержит жгучий фермент капсаицин, который стимулирует кровообращение даже в самых мелких сосудиках и снимает спазмы при гипертонии и головных болях. Капсаицин также немного разжижает кровь, что снижает риск образования тромбов.5. БрокколиЭтот вид капусты является источником клетчатки, калия, кальция, магния и витамина С, всех тех питательных веществ, которые помогают поддерживать в норме работу сердца. Одна 200-граммовая порция брокколи в день помогает расслабить стенки сосудов за счет успокаивающего воздействия на вегетативную нервную систему. Только не стоит варить капусту долго или долго тушить, достаточно минут на пять опустить ее в кипяток. Ведь при интенсивной термической обработке витамин С разрушается.