Эффективная гимнастика для укрепления костей

6 упражнений, укрепляющих кости и суставы.Грамотное и сбалансированное питание является основой поддержки здоровья опорно-двигательного аппарат.Но без физической активности даже при постоянном контроле рациона невозможно избежать возрастных изменений в костно-суставном аппарате.Ведь это та часть организма, которая является основой движения.Сегодня, в век гиподинамии и компьютерных технологий, костно-мышечный аппарат человека деградирует, потому что кости и мышцы становятся крепче при физических нагрузках, а при их отсутствии просто атрофируются. Физические упражнения способствуют накоплению в костях солей фосфора и кальция.Необходимы регулярные нагрузки в виде утренней гимнастики, которая начинается с легкой разминки и в которой присутствуют упражнения на сгибание ног и рук, приседания. Это может быть утренняя 20-минутная пробежка, которая задействует кости и суставы рук, ног. Теннис и езда на велосипеде, занятия волейболом и в фитнес-зале, плавание и футбол — вариантов физической активности есть множество. Но при этом следует учитывать, что нагрузки должны быть регулярными и нарастающими.В комплекс утренней гимнастики можно включить следующие упражнения:Упражнение 1. Лежа на полу, на спине, ноги вместе, колени согнуты. Одна рука лежит на животе, другая рука вытянута вдоль туловища ладонью вниз. Это исходное положение. Поднимите ягодицы на высоту спичечного коробка, задержитесь на несколько секунд (почувствуйте, как сокращаются мышцы живота) и вернитесь в исходное положение. Повторите 8 раз, отдохните несколько минут и снова сделайте 8 повторов.Упражнение 2. Для этого упражнения понадобится отягощение для ног. Это могут быть любые грузы, которые привязываются к голеностопным суставам. Лягте на пол на левый бок, ноги лежат вместе одна на другой. Нижнюю ногу согните в колене, голову придерживайте левой рукой (обопритесь головой на левую руку, согнутую в локте), а правую положите перед собой (для баланса). Это исходное положение.Поднимите правую ногу (нога прямая), задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное положение. Повторите 8 раз, отдохните, повернитесь на правый бок и выполните упражнение 8 раз. Это полный цикл. Отдохните и сделайте еще один цикл. Идеальное выполнение – подъем ноги под углом в 45°.Упражнение 3. Встаньте рядом со столом (на расстоянии 15—30 см от любой опоры), ноги расставьте на ширину плеч, спина прямая. Слегка опираясь о край опоры, медленно поднимитесь на носки (как можно выше), задержитесь на несколько секунд и так же медленно опуститесь на всю стопу. Повторите 8 раз, отдохните, не отходя от опоры, и снова сделайте упражнение 8 раз.Упражнение 4. Для этого упражнения понадобятся стул с глубоким сиденьем (бедра должны располагаться на сиденье стула) и два отягощения, которые закрепляются поверх шнуровки кроссовок. Сядьте на стул, прислонившись к его спинке спиной, закрепите грузы, ладони положите на бедра. Выпрямляйте колени так, чтобы пятки были от пола на высоту спичечного коробка, а носки вытянуты. Задержитесь в этом положении на одно дыхание, а затем потяните пальцы ног на себя. И так 8 раз – стопы от себя и на себя. Затем опустите ноги на пол, отдохните и снова выполните упражнение 8 раз.Упражнение 5. Положите гантели на пол так, чтобы вы могли между ними лечь. Лягте на спину, колени согните, ступни поставьте на пол на ширину плеч. Возьмите гантели так, чтобы локти были согнуты, предплечья оставались на полу параллельно друг другу. Ладони должны быть направлены в сторону ног, запястья на одной линии с предплечьем и локтем. Гантели находятся на середине груди. Вытолкните гантели вверх на вытянутых руках, задержитесь на несколько секунд и медленно опустите гантели в исходное положение. Сделав 8 раз, отдохните и снова повторите упражнение 8 раз.Упражнение 6. Сядьте на стул, стопы на полу на ширине плеч. Возьмите в каждую руку по гантели (руки с гантелями опущены вниз). Поднимите одну гантель до уровня плеча (согните руку в локте), разворачивая запястье во время подъема так, чтобы большой палец оказался у вашего плеча (плечо не выдвигайте вперед). Задержитесь на мгновение, а затем опустите руку вниз. Повторите 8 раз и отдохните, затем перемените руку и снова сделайте упражнение 8 раз.