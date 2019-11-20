Десять симптомов, характеризующих развитие цирроза печени

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Медики настаивают на внимательном отношении каждого человека к своему здоровью.Симптомы цирроза печени очень разнообразны, причем у 60% больных они ярко выраженные, а у 20% эта болезнь выявляется случайно во время обследований другого заболевания.Как не печально это звучит, но у 20% пациентов эта болезнь выявляется только на вскрытии.Но существуют основные симптомы, которые характеризуют начавшийся процесс цирроза печени:1. Боль в печени. Боль может быть тупая и ноющая, область ее проявления – правый бок и подреберье. Также болеть может в подложечной области. Обычно боль усиливается после еды и физической нагрузки. Цирроз может сопровождаться некоторыми болезнями, при которых появляются тянущие и колющие боли в правом боку.2. Тошнота и рвота. Рвота обычно появляется с кровью, это случается при кровотечении из варикозно-расширенных вен пищевода.3. Чувство сухости и горечи во рту.4. Зуд кожи, который появляется при накоплении к крови желчных кислот.5. Повышенная утомляемость и раздражительность.6. Диарея, которая усиливается при приеме жирной пищи.7. Вздутие живота.8. Похудение.9. Сбои в репродуктивной системе. У мужчин цирроз проявляется половой слабостью, у женщин нарушениями менструального цикла.10. Желтушно-бледная кожа также наблюдается при циррозе. Интенсивная желтуха появляется при билиарном циррозе, то есть заключительной стадии цирроза печени.Врачи сообщают, что при тяжелом протекании болезни пациент истощается и сильно худеет, у него атрофируются мышцы и снижается их тонус.Исхудавшее лицо, нездоровый цвет кожи, яркий цвет ладонь и губ, увеличенный живот – все это также признаки развивающегося цирроза печени.