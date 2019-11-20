Суп оказался способен предотвратить распространение опасного паразита

Традиционные английские супы помогли предотвратить распространение опасного паразита.Ученые из Имперского колледжа Лондона заявили о том, что им удалось найти несколько вариантов традиционных английских супов, которые помогают бороться с возбудителем малярии. Среди супов есть как мясные и куриные, так и овощные варианты.В ходе исследования ученые попросили учеников начальной школы разных национальностей принести им образцы бульона, которые матери варят им, когда они заболевают. Всего исследователи собрали 56 образцов супов. Их затем заморозили, центрифугировали, стерилизовали и проверили на антималярийную активность.Сначала ученые оценили, насколько бульоны мешают бесполому размножению малярийного плазмодия. В некоторых бульонах малярийный плазмодий делился активнее, чем обычно — видимо, из-за обилия питательных жиров. Но пять образцов из 56 заблокировали его рост более чем на 50%, а два показали результат, сравнимый с артемизинином – препаратом, за который китаянка Юю Ту получила Нобелевскую премию в 2016 году.Затем исследователи изучили, насколько эффективно бульон блокирует половое размножение паразита. Для этого в бульон помещали его гаметоциты (половая стадия плазмодия), которые передвигаются с помощью жгутиков, и отслеживали, какая их часть свои жгутики потеряет. В четырех образцах удалось лишить жгутиков более половины клеток — правда, это были не те же самые образцы, которые помешали бесполому размножению.Исследователи не собирали рецепты отдельных бульонов, но заметили, что они были как мясными, так куриными и вегетарианскими. Это значит, что целебными свойствами обладают не только куриные бульоны, как считали некоторые ученые и многие другие люди. Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о том, что следующий препарат от малярии может быть животного происхождения.