Развенчан популярный миф о пользе граната

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Это далеко не панацея.Мнение о том, что гранат содержит много железа и поэтому его часто рекомендуют употреблять в качестве продукта для повышения гемоглобина, – не совсем соответствуют действительности.Ведь на самом деле железа в сто граммах этого популярного фрукта совсем мало – примерно 8%. На этот факт указала известный диетолог Светлана Фус в своем Telegram-канале.При этом она отметила, что гранат действительно имеет в своем составе полезные витамины и минералы, которые участвуют в процессе кроветворения.Это, в частности, медь – около 16%, кобальт – 21% и витамин В6 – около 25%.Также гранат содержит витамин С, хотя его количества не так уж много – около 6%. Помимо этих компонентов, в нем содержатся биофлаваноиды и органические кислоты, которые тоже важны для образования красных кровяных телец. Они улучшают качество наших сосудов и капилляров.Содержит фрукт и фитоэстрогены, что делает его полезным в питании женщин в период гормональной перестройки.«Гранат действительно очень полезный. Рекомендую его активно включать в рацион, особенно в зимний период времени», – посоветовала Фус.Исключения же есть для тех, кто имеет проблемы с повышенной кислотностью желудка, а также страдает обострением заболеваний ЖКТ.