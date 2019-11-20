Названы продукты, вызывающие воспаление

Их лучше исключить из рациона.Для того, чтобы быть здоровым, нужно свети к минимуму употребление продуктов, которые способны вызывать длительное воспаление.В частности, это рафинированные углеводы, трансжиры и колбаса.Рафинированные углеводы. К ним прежде всего относятся сахар и белая мука, соответственно, сладкие и мучные блюда нужно есть очень дозированно и желательно не каждый день. Они имеют высокий гликемический индекс – после их употребления уровень сахара в крови быстро повышается.Это является одним из факторов воспаления, поскольку стимулирует рост воспалительных кишечных бактерий, вместе с которым в организме повышается концентрация токсинов.Рафинированные углеводы содержатся в сладких напитках, конфетах, шоколаде, хлебе, макаронных изделиях, выпечке, печенье, пирожных – словом, во всем, что содержат сахар или белую муку.Трансжиры. В составе продуктов трансжир может маскироваться названием «гидрогенизированное масло». Медики утверждают, что трансжиры приводят к воспалениям, увеличивают риск сосудистых воспалений и вредят сердцу.Продукты с высоким содержанием трансжиров – это, прежде всего, картофель фри и другие жареные блюда фастфуда, некоторые разновидности попкорна, некоторые виды маргарина, пирожные и выпечка длительного хранения, а также все обработанные продукты, в которых на этикетке указано «гидрогенизированное растительное масло».Колбаса. Обработанное мясо содержит высокие концентрации конечных продуктов гликации – веществ, вызывающих воспалительный процесс в клетках толстой кишки. Медики уверяют, что употребление колбасы, бекона, ветчины, копченых и вяленых мясных продуктов способствует развитию колоректального рака.