Эти калорийные продукты обязательно надо включить в рацион

Врачи отмечают: употребление в пищу здоровых жиров даёт огромные преимущества для здоровья в целом и состояния сердечнососудистой системы в частности.Если вы обратите внимание на количество жира, которое употребляете каждый день, то это поможет сбросить вес.Ученые заверяют: пока количество калорий на протяжении всей диеты не меняется и они равномерно поступают из белков, жиров и углеводов, вес будет стабилен. То есть пока вы обращаете внимание на количество микро- и макроэлементов в рационе, вы не будете толстеть и оградите себя от сердечнососудистых заболеваний.Жиры более калорийны, чем белки и углеводы, но это не означает, что вы вовсе должны отказываться от здоровых жиров. Диетологи назвали полезные жирные продукты, которые помогут улучшить здоровье и похудеть.1. ЯйцаЯйца, которые долгие годы обвиняли в том, что они способствуют повышению уровня холестерина, снова начали набирать популярность из-за высокого содержания белка и полезных для сердца омега-3 жирных кислот.Кроме того, яйца — это один из лучших источников холина, вещества, которое необходимо организму для превращения жира в энергию. Также яйца богаты двумя очень важными антиоксидантами: лютеином и зеаксантином — веществами, помогающими предотвратить катаракту и макулярную дегенерацию.2. Оливковое маслоОливковое масло относится к группе мононенасыщенных жирных кислот, которые считаются здоровым источником жиров для организма.Употребление оливкового масла поможет понизить уровень общего холестерина и холестерина низкой плотности, снизить уровень липопротеинов низкой плотности,снизить свёртываемость крови, поддерживать лучший уровень инсулина и контролировать уровень сахара в крови.3. АвокадоВ составе авокадо — более 20 витаминов и минералов, таких как калий (кровяное давление), фолиевая кислота (восстановление клеток), лютеин (здоровье глаз) и витамины группы В, которые помогают бороться с инфекциями и заболеваниями. А благодаря высокому содержанию витаминов С и Е авокадо являются отличным средством для борьбы с онкозаболеваниями и их профилактики.Кроме того, они отличаются низким содержанием сахара и содержат клетчатку. Также этот зеленый фрукт содержит большое количество мононенасыщенных «здоровых» жиров, которые понижают уровень плохого холестерина.4. РыбаЖирная рыба отличается наиболее высоким уровнем содержания омега-3 жирных кислот. В этом плане самые полезные скумбрия, лосось, озёрная форель, тунец, сардины или сельдь.Рыба также является отличным источником высококачественного белка, с невысоким содержанием насыщенных жиров. Высокие дозы омега-3 кислот делают рыбу незаменимым продуктом для улучшения здоровья сердца в целом и профилактики заболеваний сердечнососудистой системы.Омега-3 жирные кислоты в рыбе снижают риск возникновения нарушения сердечного ритма (аритмия), которое часто является причиной внезапной смерти у людей, понижают кровяное давление, предотвращают и снижают атеросклероз.5. ОрехиГрецкие, кедровые, миндаль и другие орехи, если употреблять их в пищу как часть сбалансированной здоровой диеты, могут внести большой вклад в общее состояние здоровья и улучшить показатели уровня холестерина. Польза орехов для сердечнососудистой системы в том, что они понижают уровень «плохого» холестерина в крови (основная причина сердечных заболеваний по всему миру), снижают риск свёртываемости крови и улучшают состояние стенок артерий.Орехи также являются отличным источником ненасыщенных жиров, омега-3 жирных кислот, клетчатки, витаминов и других веществ, жизненно необходимых для здоровья и долголетия.6. Животные жирыПольза животных жиров для здоровья заключается в следующем. Они содержат витамины A и D (нужны для усвоения белка). Диетические жиры необходимы для преобразования каротина в витамин А и усвоения минералов, являются концентрированными источниками энергии и строительным материалом для клеточных мембран.Насыщенные жиры при употреблении в умеренном количестве поддерживают стенки клеток. Кроме того, необходимые для обмена веществ жирные кислоты укрепляют иммунную систему, кости и защищают печень. Диетический холестерин укрепляет стенки кишечника и помогает оздоровить нервную систему.7. СырСтарайтесь выбирать обезжиренные или нежирные сорта сыра, чтобы максимально ощутить полезные для здоровья качества продукта. Сыр полон кальция, белка, цинка, витаминов А, В 12 и фосфора, сохраняет кости и зубы крепкими.Кроме того, употребление сыра в умеренных количества может помочь потерять вес,защищает от остеопороза и симптомов ПМС у женщин.Цинк и биотин, которые есть в этом продукте, способствуют восстановлению тканей, предотвращают и лечат макулярную дегенерацию, сохраняет ногти здоровыми, а кожу гладкой.