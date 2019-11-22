Диета после пищевого отравления: рекомендации

Какие продукты можно есть и пить если человек отравился, а от каких следует отказаться.Пищевое отравление — состояние, от которого, к сожалению, никто не застрахован.Что можно есть после отравления? Как помочь организму очиститься? Какую диету следует соблюдать, чтобы восстановиться быстрее? Какие продукты нужно исключить из рациона, чтобы не ухудшить самочувствие?К сожалению, от вероятности получить пищевое отравление не застрахован никто. Отравиться можно некачественными продуктами или плохо приготовленной пищей, в которую попали вирусы, бактерии и паразиты; продуктами, содержащими токсические вещества или пестициды.Пищевое отравление может сопровождаться болями в животе, тошнотой, повышением температуры, рвотой, диареей. После отравления организму требуются силы на очищение и восстановление, которые он получает благодаря питанию. Однако сейчас наш организм не способен полноценно воспринимать и переваривать привычную пищу. Поэтому после отравления понадобится соблюдать диету, которая не будет перегружать и способствует скорейшему выздоровлению.Диета поможет быстро восстановить водно-солевой баланс, и рассчитана на то, что механическое, термическое и химическое воздействие на слизистую желудка и кишечника является максимально щадящим.КАК ПИТАТЬСЯ В ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ ОТРАВЛЕНИЯВ день после отравления количество съедаемой пищи должно быть минимальным. Желательно воздержаться от еды на протяжении первого дня после отравления. В этот период нужно много пить, чтобы избежать обезвоживания. Это могут быть обычная кипяченая вода, отвар из шиповника, зеленый чай, минеральная вода, некрепкий чай с ложкой сахара, рисовый отвар. Можно съесть немного домашних сухариков. К вечеру должно стать намного легче. Можно выпить нежирный куриный бульон или перекусить жидкой кашей, сваренной на воде (рисовая, гречневая, манная). В небольших количествах разрешаются картофельное пюре без масла и молока.Рис обладает адсорбирующими свойствами, то есть, впитывает избыточные газы и токсины из кишечника. Поэтому во время и в первые дни после отравления рекомендуется есть слабосоленую рисовую кашу.Если беспокоит диарея, то можно пить отвары с вяжущими свойствами (отвар шиповника, черники, черной смородины, зверобоя).В первые дни после отравления пища должна преимущественно иметь консистенцию пюре или каши. На второй день можно съесть небольшое количество куриного мяса, паровые котлеты, легкие постные блюда, которые не будут перегружать работу пищеварительной системы. Диеты рекомендовано придерживаться три дня. Пищу нужно есть только вареной. Рекомендуется есть жидкие каши, нежирное отварное мясо в измельченном виде, негустые бульоны, яблочное пюре, компот из сухофруктов. Есть нужно небольшими порциями (около 6 раз в день) и, в целом, уменьшить объем употребляемой пищи.Через три дня можно расширить рацион питания, но делать это нужно постепенно. Перейти на обычный рацион можно, когда человек почувствует, что его желудок больше не раздражен. Особенно внимательными нужно быть к своему питанию в течение двух недель после отравления, поскольку процесс полного восстановления довольно длительный.Избегайте очень горячей или слишком холодной пищи – еда должна быть умеренно теплой.КАКИЕ ПРОДУКТЫ ТОРМОЗЯТ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕПищевое отравление – можно ли обойтись без врача?При пищевых отравлениях самое главное – не терять времени. Вовремя начатые мероприятия позволят избежать тяжелой интоксикации.Некоторые продукты нежелательно употреблять в первые дни после отравления, чтобы не перегрузить пищеварительную систему. К ним относятся продукты, которые вызывают повышенное газообразование, пища и напитки с агрессивной средой.К нежелательным продуктам относятся сухая и очень волокнистая пища (свежие овощи и фрукты в целом виде), жареные блюда, копчености, колбасные изделия, ячневая и перловая каши, консервы, сладости, шоколад, фрукты, сырые овощи, цельное молоко, бобовые, продукты из дрожжевого теста. Исключите жирную, соленую и острую пищу. Рекомендуется воздержаться от употребления молочных и кисломолочных продуктов.Кроме того, стоит воздержаться от употребления некоторых напитков: крепкого черного чая, кофе, какао, соков, газированной воды, алкогольных напитков.Через несколько дней после того, как самочувствие значительно улучшится, нужно позаботиться о восстановлении кишечной микрофлоры. В этом помогут каши, фрукты, кисломолочные продукты с бифидобактериями (кефир, натуральные йогурты, простокваша).КАК ИЗБЕЖАТЬ ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯЧтобы мучения, пережитые на фоне отравления, больше не повторились, нужно всегда помнить о принципах безопасного питания.— соблюдайте чистоту во время приготовления и употреблению пищи. Тщательно мойте руки, выбрасывайте остатки пищи в мусор, обрабатывайте посуду горячей водой с моющим средством. Хранить продукты нужно в закрытых емкостях. Не допускайте животных в места приготовления пищи.— храните сырые продукты отдельно от обработанных. В сыром мясе и рыбе могут содержаться патогенные бактерии, которые могут «переселиться» на другие, уже готовые продукты.— потенциально опасные продукты нужно подвергать тщательной термической обработке. Большинство опасных микроорганизмов гибнут при высоких температурах.— храните продукты при низкой температуре. В продуктах и блюдах, оставленных в теплом месте, патогенные микроорганизмы размножаются с высокой скоростью.— вода и продукты должны быть качественными. Продукты с истекшим сроком годности, как и подгнившие, следует срочно выбросить.