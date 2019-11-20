Как быстро справиться с учащенным сердцебиением

Многим из нас знакомо чувство, когда сердце в груди начинает биться сильнее обычного.Эксперты предложили два простых, но действенных метода, которые помогут справиться с учащенным сердцебиением.При резком снижении температуры тела сердцебиение человека замедляется. Таким образом нервная система адаптирует организм к новым условиям. Быстрее всего сердце «отреагирует» на охлаждение лица, ведь оно находится ближе остальных частей тела.Поэтому при тахикардии рекомендуется сделать следующее:Налейте в глубокую емкость холодной воды. Чем холоднее, тем лучше, поэтому если есть лед — добавляйте.Задержите дыхание, если нужно — зажмите пальцами нос и резко погрузите лицо в холодную воду на несколько секунд.Если нет подходящей емкости — наберите в ладони воду и окуните в них лицо. Также можно помассировать кожу на лице кубиками льда, уделяя особое внимание зоне в области висков.С помощью следующей процедуры мы оказываем воздействие на блуждающий нерв, который контролирует частоту сердечных сокращений.Выполняется маневр следующим образом:Сделайте глубокий вдох и напрягите мышцы живота.Зажмите нос большим и указательным пальцами, закройте рот и глаза.Попытайтесь с закрытым носом и ртом сделать выдох, продолжая при этом напрягать мышцы пресса.Ни один из вышеперечисленных методов нельзя использовать тогда, когда тахикардия сопровождается сильной болью в груди или острым чувством нехватки воздуха. В таких случаях единственным выходом из ситуации является вызов скорой помощи.И еще. Учащенное сердцебиение на фоне какой-нибудь нагрузки, например сильного волнения или упражнений для пресса, — это нормальная реакция организма. Если же тахикардия возникает без очевидных внешних причин, то есть сама по себе, — это может быть признаком серьезного заболевания, поэтому нужно обратиться к врачу.