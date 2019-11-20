Как быстро справиться с учащенным сердцебиением
Эксперты предложили два простых, но действенных метода, которые помогут справиться с учащенным сердцебиением.
При резком снижении температуры тела сердцебиение человека замедляется. Таким образом нервная система адаптирует организм к новым условиям. Быстрее всего сердце «отреагирует» на охлаждение лица, ведь оно находится ближе остальных частей тела.
Поэтому при тахикардии рекомендуется сделать следующее:
Налейте в глубокую емкость холодной воды. Чем холоднее, тем лучше, поэтому если есть лед — добавляйте.
Задержите дыхание, если нужно — зажмите пальцами нос и резко погрузите лицо в холодную воду на несколько секунд.
Если нет подходящей емкости — наберите в ладони воду и окуните в них лицо. Также можно помассировать кожу на лице кубиками льда, уделяя особое внимание зоне в области висков.
С помощью следующей процедуры мы оказываем воздействие на блуждающий нерв, который контролирует частоту сердечных сокращений.
Выполняется маневр следующим образом:
Сделайте глубокий вдох и напрягите мышцы живота.
Зажмите нос большим и указательным пальцами, закройте рот и глаза.
Попытайтесь с закрытым носом и ртом сделать выдох, продолжая при этом напрягать мышцы пресса.
Ни один из вышеперечисленных методов нельзя использовать тогда, когда тахикардия сопровождается сильной болью в груди или острым чувством нехватки воздуха. В таких случаях единственным выходом из ситуации является вызов скорой помощи.
И еще. Учащенное сердцебиение на фоне какой-нибудь нагрузки, например сильного волнения или упражнений для пресса, — это нормальная реакция организма. Если же тахикардия возникает без очевидных внешних причин, то есть сама по себе, — это может быть признаком серьезного заболевания, поэтому нужно обратиться к врачу.
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