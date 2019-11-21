Стоматологи подсказали, как избавиться от зубного камня

Эти простые рецепты помогут вам надолго избавиться от зубного камня.Кто любит ходить к стоматологу, поднимите руки! Что-то маловато, не так ли? Поэтому мы решили поделиться с вами несколькими простыми приёмами, которые помогут вам избавиться от зубного налёта и избежать ненавистных походов к дантисту.Итак, что же нам для этого понадобится?Рецепт №1: сок 2-х лаймов; 2 стакана муки из семян подсолнечника; 0,5 л воды.Хорошенько всё перемешайте, доведите до кипения и варите 1 час на слабом огне. Чистите зубы этим раствором два раза в месяц.Рецепт №2: 60 г муки грубого помола; 0,5 л воды. Аналогично смешайте все ингредиенты и доведите до кипения, затем варите 10 минут. Дайте смеси остыть, пока по консистенции она не станет похожей на пасту. Чистите зубы этим средством два раза в месяц в течение 5 минут.