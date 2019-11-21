Как улучшить память: семь простых способов

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Память является одним из обязательных показателей хорошей работоспособности и успеха в социальной жизни.Однако за повседневными делами мозг перенасыщается большим количеством информации, из-за чего забываются даже самые очевидные вещи.Эксперты дали семь полезных советов, как укрепить память и научиться мыслить быстрее.Сжимайте кулакСтранный, на первый взгляд, совет, однако он действительно работает. Исследования показывают, что, если во время запоминания телефонного номера или иных дел сжимать и разжимать правую руку в кулак, информация запомнится лучше.Это происходит потому, что такое движение положительно влияет на активность нейронов в лобной доле мозга и способствует более быстрой обработке информации.Повторяйте информацию перед сномСпециалист по памяти и преподаватель психологии в Борнмутском университете Эндрю Джонсон советует, что для лучшего усвоения любой информации ее следует перечитывать или просматривать перед сном.Первые несколько минут перед погружением в сон эти воспоминания будут крутиться в вашем сознании, и вы будете лучше помнить их на следующий день.Пользуйтесь алфавитомАвтор книги «Ускорители памяти» Джоанна Иддон предлагает простой и эффективный способ вспомнить какой-то нужный вам факт.Например, если вы забыли имя актера из какого фильма, мысленно перечисляйте все буквы алфавита и анализируйте, не на эту ли букву начинается имя забытого актера. Эта техника действительно работает.Употребляйте меньше алкоголяАлкоголь, конечно, может помочь вам заснуть, но во второй половине ночи сон ухудшится, превратившись в легкую дрему, во время которой человек не отдыхает.Именно из-за недостаточного отдыха во время сна снижается концентрация внимания и ухудшается память.Проговаривайте мысли вслухУченые доказали, что когда мы проговариваем ту информацию, которую хотим запомнить, вслух, она действительно запоминается лучше. Простой и эффективный способ.Рисуйте в мысляхПользуйтесь такой техникой запоминания как мнемоника – это замена объектов и фактов ассоциативными образами. Например, если вы хотите запомнить имя Джона Бриджа, представьте на его лице мост (bridge – мост) или карточную игру бридж.Питайтесь, как грекАмериканские ученые пришли к выводу, что средиземноморская диета может не только положительно повлиять на ваш организм, но и помочь сохранить память и уменьшить риск слабоумия.Эксперты рассматривали питание 17,5 тысяч человек со средним возрастом 64 года и как оказалось, люди, которые придерживались средиземноморской диеты, были на 19% меньше склонны к развитию проблем с памятью.