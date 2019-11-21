Туберкулез — мифы и реальность

Количество ежегодных смертей от туберкулёза в десять раз превышает количество смертей от СПИДа.В 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о своем открытии – микробактерии, возбудителе этого страшного заболевания.Вплоть до ХХ века чахотка была приговором. Изобретение антибиотиков помогло справиться с эпидемией, но сегодня туберкулез по-прежнему является серьезным вызовом для врачей. К сожалению, в нашей стране ситуация с этим заболеванием далека от идеальной.Что же нужно знать о туберкулезе? Отвечает Юрий Варченко, ведущий специалист по развитию программ в сфере туберкулеза БО «Сеть ЛЖВ».Правда ли, что туберкулезом болеют только неблагополучные люди?К сожалению, это не так. На самом деле при совпадении определенных факторов, снижающих защитные силы организма, риску заболеть туберкулезом подвержены все категории населения. Эти факторы можно разделить на две группы: медицинские и социальные.Медицинские факторы – это длительный прием иммуносупрессивных препаратов, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, психические заболевания, профессиональные пылевые заболевания.Социальные факторы риска действительны для лиц без определенного места жительства, мигрантов, беженцев, переселенцев, людей, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, заключенные. К факторам риска также относятся недоедание, стресс, злоупотребление загаром.Курение не способствует туберкулезуКурение действительно отображено в протоколе лечения туберкулеза как фактор риска, повышающий риск заболевания туберкулезом на 15%. Это объясняется неблагоприятным влиянием курения на защитную и дренирующую функцию слизистых оболочек легких.«Флюорография – бюрократическое требование, мне это не нужно»Соответственно международным подходам флюорографическое исследование как метод профилактического обследования всего населения действительно устарел. Сегодня с этой целью рекомендуется использование стандартного анкетирования на предмет наличия симптомов туберкулеза: кашель, повышение температуры тела, потеря массы тела длительностью более двух недель. Но проведение в нашей стране флюорографии обязательно группам риска по туберкулезу. Кроме того, если вы обнаружили у себя вышеупомянутые симптомы легочного туберкулеза или обратились к врачу с этими симптомами, флюорограмма просто необходима для диагностики туберкулеза.Где можно заразиться?В Украине более 90% населения после 30 лет заражено возбудителем туберкулеза. Заражение происходит преимущественно в публичных местах: транспорт, общественные здания. И, конечно, люди, проживающие с больным туберкулезом, заражаются от него.В Украине есть проблема позднего выявления туберкулеза, когда больной туберкулезом еще не знает, что болен, и не обращается вовремя за медицинской помощью и заражает окружающих. Поэтому очень важно при обнаружении симптомов туберкулеза как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Это будет способствовать эффективному лечению и безопасности окружающих.Что снижает риски?Здоровый образ жизни, полноценное питание, отдых, своевременное обращение за медицинской помощью в случае возникновения проблем, а также регулярное наблюдение за состоянием здоровья у вашего участкового (семейного) врача и/или узкого специалиста.Таблетки пить необязательно полгодаВсе заболевания, при которых используются антибактериальные препараты, предусматривают беспрерывный прием до выздоровления, перерыв приводит к развитию устойчивости бактерий. Но если для лечения инфекционных заболеваний существуют резервные препараты, то арсенал противотуберкулезных препаратов ограничен. Есть вероятность, что при регулярном прерывании лечения такого пациента нечем будет лечить. Поэтому прерывание лечения – самое худшее, что можно сделать для выздоровления от туберкулеза.Есть ли прививки, и насколько долго они действуют?Из-за напряженной эпидемической ситуации по туберкулезу в нашей стране рационально проводить всем новорожденным детям традиционную прививку от туберкулеза БЦЖ (бацилла Кальмета и Гарена) (при отсутствии противопоказаний). Она формирует противотуберкулезный иммунитет в еще неокрепшем детском организме и защищает его, как считается, от наиболее опасной диссеминированной формы туберкулеза. После проведения прививки БЦЖ иммунитет сохраняется на протяжении 5-6 лет.Как жить с больным туберкулезом в одной квартире?Опасность для окружающих носит больной с легочным туберкулезом при наличии бактериовыделения. Поэтому на период наличия бактериовыделения он должен жить отдельно от здоровых лиц. Но даже если у больного есть бактериовыделение, современные подходы предусматривают пребывание его дома при наличии отдельной комнаты и соблюдения правил инфекционного контроля: ношение хирургической маски, регулярное проветривание помещения, наличие ламп УФО.Считается, что наиболее опасным является аэрозоль, который выделяет больной туберкулезом при разговоре и кашле. Если частички этого аэрозоля осели на окружающих поверхностях, предметах, они уже не предоставляют никакой эпидемической опасности. Поэтому лечение больных туберкулезом сейчас преимущественно должно проводиться в амбулаторных, домашних условиях. Больной, у которого отсутствует бактериовыделение, уже безопасен для окружающих. А некоторые больные после начала лечения уже через 2-3 недели являются безопасными для окружающих.Как сохранить врачебную тайну при туберкулезе?Ваш диагноз – это врачебная тайна. Никто не имеет права без вашего согласия раскрыть ваш диагноз, но лечиться вы обязаны. В больничном листе без вашего согласия диагноз не пишется. Поэтому вы имеете полное право не сообщать ваш диагноз кому-либо, включая вашего работодателя.Можно ли получить больничный лист при туберкулезе?Длительный курс лечения туберкулеза предусматривает длительное наличие временной нетрудоспособности. Поэтому больничный лист у больных туберкулезом может быть открыт до 10 месяцев, после чего рассматривается вопрос об установлении группы инвалидности. За это время работодатель не имеет никакого права вас уволить. Если все же это случилось, любой суд будет на вашей стороне.