Это проверенное народное средство поможет очистить артерии
Избыток холестерина в артериях и воспалительные процессы в организме сильно ухудшают наше качество жизни.
Количество пациентов с такими расстройствами, как гиперхолестеролемия и ревматоидный артрит, существенно возросло в последние годы и, к сожалению, эта цифра продолжает расти.
Это связано с тем, что огромное количество людей ведет сидячий образ жизни, плохо питается и совершенно не собирается улучшать свои привычки.
Очень важно следить за тем, чтобы легкое недомогание не переросло в серьезное расстройство.
Вовремя принимайте лекарства, перестраивайтесь на здоровые привычки и пользуйтесь натуральными средствами, которые помогают предотвратить развитие опасных заболеваний.
Эксперты поделились рецептом домашнего сиропа, сочетание ингредиентов в котором очень полезно для нашей сердечно-сосудистой системы и суставов.
Наш натуральный сироп состоит исключительно из полезных ингредиентов, таких как:
Чеснок.
Лимон.
Пчелиный мед.
Все это характеризует его как отличный натуральный энергетик и антиоксидант, который принесет существенную пользу организму.
Соединения серы, содержащиеся в чесноке, превращают его в отличное средство, очищающее организм и расширяющее вены.
Чеснок очищает артерии и помогает избежать проблем, связанных с высоким давлением и накоплением плохого ЛПНП-холестерина в организме.
Также чеснок обладает мощным противовоспалительным эффектом, что делает его особенно полезным для пациентов, которые страдают от болей в суставах.
При сочетании с другими ингредиентами чеснок укрепляет хрящи и связки, уменьшая вероятность их преждевременного изнашивания или травм.
Благодаря содержанию антибиотиков и противогрибковых средств чеснок отлично укрепляет иммунную систему и помогает нашему организму лучше сопротивляться инфекциям.
Кроме того, и мед, и лимон, и чеснок обладают щелочным эффектом, что позволяет им регулировать кислотно-щелочной баланс крови, чтобы избежать развития хронических заболеваний.
Если вы будете есть чеснок каждый день, это позволит вам держать сердечно-сосудистые заболевания под контролем.
Выбирайте для приготовления сиропа 100% натуральные ингредиенты, которые сохраняют все свои полезные свойства.
Обратите внимание на то, чтобы мед не содержал рафинированного сахара и был собран в экологически чистом регионе.
Вам понадобится:
— 1 чашка органического пчелиного меда (335 г);
— 12 зубчиков чеснока;
— сок 2 лимонов.
Кухонные принадлежности:
— стеклянный сосуд;
— ступка;
— деревянная ложка.
Способ приготовления:
Простерилизуйте стеклянную банку кипящей водой и переложите в нее мед.
Почистите чеснок, измельчите его в ступке или пропустите через пресс.
Смешайте его с медом деревянной ложкой до однородности.
Выжмите сок из двух лимонов и добавьте его к медово-чесночной массе.
Плотно закройте банку крышкой и уберите ее в темное проветриваемое место на 48 часов.
Сироп готов к употреблению!
Способ употребления:
Чтобы регулировать уровень холестерина в организме, принимайте 1 столовую ложку сиропа перед каждым приемом пищи.
При боли в суставах принимайте 1 столовую ложку утром и натощак, а еще 1 — вечером перед сном.
Вы также можете развести ложку сиропа в 1/2 чашки теплой воды и выпить этот настой натощак.
Постарайтесь не превышать рекомендованную норму, так как это может дать обратный эффект.
Имейте в виду, что эффект лекарства проявляется не сразу, но если вы не прекратите лечение, то уже через пару недель почувствуете себя намного лучше.
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Добавил sigivigi в категорию Кардиология
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