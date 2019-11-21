Это проверенное народное средство поможет очистить артерии

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Натуральный сироп, который понизит уровень холестерина в крови и избавит от боли в суставах!Избыток холестерина в артериях и воспалительные процессы в организме сильно ухудшают наше качество жизни.Количество пациентов с такими расстройствами, как гиперхолестеролемия и ревматоидный артрит, существенно возросло в последние годы и, к сожалению, эта цифра продолжает расти.Это связано с тем, что огромное количество людей ведет сидячий образ жизни, плохо питается и совершенно не собирается улучшать свои привычки.Очень важно следить за тем, чтобы легкое недомогание не переросло в серьезное расстройство.Вовремя принимайте лекарства, перестраивайтесь на здоровые привычки и пользуйтесь натуральными средствами, которые помогают предотвратить развитие опасных заболеваний.Эксперты поделились рецептом домашнего сиропа, сочетание ингредиентов в котором очень полезно для нашей сердечно-сосудистой системы и суставов.Наш натуральный сироп состоит исключительно из полезных ингредиентов, таких как:Чеснок.Лимон.Пчелиный мед.Все это характеризует его как отличный натуральный энергетик и антиоксидант, который принесет существенную пользу организму.Соединения серы, содержащиеся в чесноке, превращают его в отличное средство, очищающее организм и расширяющее вены.Чеснок очищает артерии и помогает избежать проблем, связанных с высоким давлением и накоплением плохого ЛПНП-холестерина в организме.Также чеснок обладает мощным противовоспалительным эффектом, что делает его особенно полезным для пациентов, которые страдают от болей в суставах.При сочетании с другими ингредиентами чеснок укрепляет хрящи и связки, уменьшая вероятность их преждевременного изнашивания или травм.Благодаря содержанию антибиотиков и противогрибковых средств чеснок отлично укрепляет иммунную систему и помогает нашему организму лучше сопротивляться инфекциям.Кроме того, и мед, и лимон, и чеснок обладают щелочным эффектом, что позволяет им регулировать кислотно-щелочной баланс крови, чтобы избежать развития хронических заболеваний.Если вы будете есть чеснок каждый день, это позволит вам держать сердечно-сосудистые заболевания под контролем.Выбирайте для приготовления сиропа 100% натуральные ингредиенты, которые сохраняют все свои полезные свойства.Обратите внимание на то, чтобы мед не содержал рафинированного сахара и был собран в экологически чистом регионе.Вам понадобится:— 1 чашка органического пчелиного меда (335 г);— 12 зубчиков чеснока;— сок 2 лимонов.Кухонные принадлежности:— стеклянный сосуд;— ступка;— деревянная ложка.Способ приготовления:Простерилизуйте стеклянную банку кипящей водой и переложите в нее мед.Почистите чеснок, измельчите его в ступке или пропустите через пресс.Смешайте его с медом деревянной ложкой до однородности.Выжмите сок из двух лимонов и добавьте его к медово-чесночной массе.Плотно закройте банку крышкой и уберите ее в темное проветриваемое место на 48 часов.Сироп готов к употреблению!Способ употребления:Чтобы регулировать уровень холестерина в организме, принимайте 1 столовую ложку сиропа перед каждым приемом пищи.При боли в суставах принимайте 1 столовую ложку утром и натощак, а еще 1 — вечером перед сном.Вы также можете развести ложку сиропа в 1/2 чашки теплой воды и выпить этот настой натощак.Постарайтесь не превышать рекомендованную норму, так как это может дать обратный эффект.Имейте в виду, что эффект лекарства проявляется не сразу, но если вы не прекратите лечение, то уже через пару недель почувствуете себя намного лучше.