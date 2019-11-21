Это проверенное народное средство поможет очистить артерии

Натуральный сироп, который понизит уровень холестерина в крови и избавит от боли в суставах!

Избыток холестерина в артериях и воспалительные процессы в организме сильно ухудшают наше качество жизни.

Количество пациентов с такими расстройствами, как гиперхолестеролемия и ревматоидный артрит, существенно возросло в последние годы и, к сожалению, эта цифра продолжает расти.

Это связано с тем, что огромное количество людей ведет сидячий образ жизни, плохо питается и совершенно не собирается улучшать свои привычки.

Очень важно следить за тем, чтобы легкое недомогание не переросло в серьезное расстройство.

Вовремя принимайте лекарства, перестраивайтесь на здоровые привычки и пользуйтесь натуральными средствами, которые помогают предотвратить развитие опасных заболеваний.

Эксперты поделились рецептом домашнего сиропа, сочетание ингредиентов в котором очень полезно для нашей сердечно-сосудистой системы и суставов.

Наш натуральный сироп состоит исключительно из полезных ингредиентов, таких как:

Чеснок.
Лимон.
Пчелиный мед.

Все это характеризует его как отличный натуральный энергетик и антиоксидант, который принесет существенную пользу организму.

Соединения серы, содержащиеся в чесноке, превращают его в отличное средство, очищающее организм и расширяющее вены.

Чеснок очищает артерии и помогает избежать проблем, связанных с высоким давлением и накоплением плохого ЛПНП-холестерина в организме.

Также чеснок обладает мощным противовоспалительным эффектом, что делает его особенно полезным для пациентов, которые страдают от болей в суставах.

При сочетании с другими ингредиентами чеснок укрепляет хрящи и связки, уменьшая вероятность их преждевременного изнашивания или травм.

Благодаря содержанию антибиотиков и противогрибковых средств чеснок отлично укрепляет иммунную систему и помогает нашему организму лучше сопротивляться инфекциям.

Кроме того, и мед, и лимон, и чеснок обладают щелочным эффектом, что позволяет им регулировать кислотно-щелочной баланс крови, чтобы избежать развития хронических заболеваний.

Если вы будете есть чеснок каждый день, это позволит вам держать сердечно-сосудистые заболевания под контролем.

Выбирайте для приготовления сиропа 100% натуральные ингредиенты, которые сохраняют все свои полезные свойства.

Обратите внимание на то, чтобы мед не содержал рафинированного сахара и был собран в экологически чистом регионе.

Вам понадобится:

— 1 чашка органического пчелиного меда (335 г);
— 12 зубчиков чеснока;
— сок 2 лимонов.

Кухонные принадлежности:

— стеклянный сосуд;
— ступка;
— деревянная ложка.

Способ приготовления:

Простерилизуйте стеклянную банку кипящей водой и переложите в нее мед.

Почистите чеснок, измельчите его в ступке или пропустите через пресс.

Смешайте его с медом деревянной ложкой до однородности.

Выжмите сок из двух лимонов и добавьте его к медово-чесночной массе.

Плотно закройте банку крышкой и уберите ее в темное проветриваемое место на 48 часов.

Сироп готов к употреблению!

Способ употребления:

Чтобы регулировать уровень холестерина в организме, принимайте 1 столовую ложку сиропа перед каждым приемом пищи.

При боли в суставах принимайте 1 столовую ложку утром и натощак, а еще 1 — вечером перед сном.

Вы также можете развести ложку сиропа в 1/2 чашки теплой воды и выпить этот настой натощак.

Постарайтесь не превышать рекомендованную норму, так как это может дать обратный эффект.

Имейте в виду, что эффект лекарства проявляется не сразу, но если вы не прекратите лечение, то уже через пару недель почувствуете себя намного лучше.
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Добавил sigivigi в категорию Кардиология

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