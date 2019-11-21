Плохая погода усиливает хронические боли, — ученые

Специалисты выяснили, что при непогоде людей настигали самые сильные боли.Ученым удалось обнаружить связь между непогодой и хроническими болями. Оказалось, что низкое давление, сильный ветер, высокая влажность вызывают у многих жителей Великобритании болезненные ощущения и усиливают их.В стране было проведено специальное исследование. Пользователи смартфонов скачали себе специальное мобильное приложение и отправляли сигнал в тот момент, когда начинали испытывать боль. Также они ставили геолокацию.Всего приложение скачали более 13 тысяч жителей Британии.Более чем за год исследователи получили более пяти миллионов сообщений. Ученые сравнили их с метеосводкой и выяснили, что участников эксперимента настигали самые сильные боли, когда портилась погода.