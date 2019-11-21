Названа главная психологическая причина лишнего веса

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Не стоит возводить еду в культ.Стереотипы, связанные с едой, являются одной из главных психологических причин лишнего веса.Об этом сообщила известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, есть очень много семей, в которых процесс приема пищи возведен в культ.«Одной из основных психологических причин лишнего веса являются стереотипы, связанные с едой», – написала она.Диетолог добавила, что в семьях, где питание становится целым культом, часто наблюдаются такие проблемы у нескольких поколений. Но по наследству передается именно определенный стереотип, а не лишние килограммы.Фус составила список вещей, характерных для таких семей:Еда имеет особое значение.Создаются целые ритуалы, связанные с приемами пищи. Возможность обсудить важные темы и получить душевную близость появляется только во время еды.В таких семьях присутствует правило «чистых тарелок» и еду нельзя выбрасывать.А ребенок с раннего возраста привыкает к тому, что он должен быть накормлен, независимо от желаний или потребностей.