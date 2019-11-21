Продукты, которые категорически запрещено есть при депрессии

Депрессию заедать нельзя.Известный нью-йоркский диетолог Керри Глассман назвала пять популярных продуктов, которые не помогают справиться с депрессией.По словам эксперта, при подавленном состоянии люди склонны употреблять не очень полезную пищу, поскольку, по их мнению, она помогает улучшить настроение. На самом же деле это дает только временный эффект, после чего настроение становится еще хуже, пишет Prevention. Доктор Глассман советует отказаться от следующих продуктов во время депрессии, чтобы не усугубить эмоциональное состояние.СладостиКак утверждает диетолог, при употреблении сладостей в крови поднимается уровень сахара, что на время улучшает настроение. Но как только он падает — эмоциональное состояние ухудшается. Эксперт предлагает заменить шоколад и печенье фруктами.Энергетические напиткиС помощью таких напитков люди пытаются избавиться от подавленности и найти в себе энергию для работы. По словам диетолога, энергетики совершенно не помогают в таком случае. Смесь кофеина и сахара негативно влияет на уровень сахара в крови из-за чего организм испытывает стресс. Таким образом, ухудшается эмоциональное состояние.АлкогольМногие склонны к лечению депрессии с помощью алкоголя, но такое решение приносит больше вреда, чем пользы. Как объясняет Глассман, алкогольные напитки затормаживают работу центральной нервной системы, которая отвечает за эмоции, мысли и поведение. Может поначалу это поможет избавиться от негативных эмоций, но с выходом алкоголя из организма симптомы будут только усугубляться.Сладкие газированные напиткиОдним из основных ингредиентов таких напитков — искусственный подсластитель аспартам. Ранее ученые обнаружили, что он приводит к значительному ухудшению настроения, поскольку блокирует выработку серотонина — гормона счастья. Также, аспартам часто становится причиной головной боли и тревожности.ФастфудКак рассказывает диетолог, при плохом настроении людей часто тянет к нездоровой пище. Употребление фастфуда, к сожалению, совершенно не помогает поднять настроение. Напротив, он перегружает организм солью и жирами, которые вредят микрофлоре кишечника из-за чего возникает подавленность и депрессия.