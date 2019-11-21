Назван лучший овощ для нормализации давления

Ученые рассказали о пользе свеклы.Хорошие новости для гипертоников: стакан свекольного сока может значительно снизить артериальное давление, уверены британские исследователи.Исследователи из Бартса (Barts) совместно с коллегами из Лондонской школы медицины и стоматологии (London School of Medicine and Dentistry) изучали влияние свеклы на показатели артериального давления в течение многих лет. Доза сока свеклы в 250 мл способна быстро сократить высокие показатели артериального давления – в среднем на 10 мм ртутного столбика (мм рт.ст.). Наиболее выраженный гипотензивный эффект наступает после 5 часов и сохраняется в течение суток.Ученые объясняют это тем, что нитраты, содержащиеся в свекле, расширяют кровеносные сосуды: «Мы были удивлены тем, как мало нитратов требуется, чтобы получить столь существенный эффект. Нитраты находятся, естественно, в почве, где они поглощаются через корни корнеплодов и сохраняются в овощах. Мы надеемся, что увеличение потребления овощей с высоким содержанием нитратов — это прежде всего зеленые листовые овощи или свекла — станет доступным методом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний». Это очень важно, так как при отсутствии лечения гипертония повышает риск сердечного приступа или инсульта.Новые результаты подтверждают актуальность рекомендаций по здоровому питанию, согласно которым все должны есть много свежих овощей — резюмировал профессор Питер Вайсберг, медицинский директор Британского фонда сердца, который финансировал исследование.