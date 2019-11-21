Этот популярный напиток полезен для здоровья почек

Для того чтобы проснутся утром люди привыкли пить кофе, но врачи рекомендуют употреблять чай, он также поможет проснуться организму и будет полезен для почек.Медики сообщают, что травяные отвары могут поспособствовать нормальной функции кишечника, почек, улучшить состояние кожи и волос.Для того чтобы чай оказался полезным необходимо его правильно заваривать. Травяной отвар нельзя долго кипятить иначе все полезные свойства улетучатся. Чтобы приготовить полезный чай необходимо травы залить кипятком и настоять в течение 15 минут. Лучше всего его заваривать в фарфоровой или глиняной посуде с крышечкой.Специалисты рассказали, что чай из мелиссы, мяты, чабреца, ромашки, малины и ежевики очень полезен для организма. В его состав входят витамины А и С, которые способствуют регенерации кожи, а также являются профилактикой простудных заболеваний и снятием различных восхвалений. А вот отвар из ромашки, шиповника, рябины, череды, крапивы и зверобоя помогает восстановить рост волос и ногтей.Следующий чай подойдёт людям, которые часто страдают отёчностью в области глаз. В его состав входят: ягоды малины, ежевики, земляники и лепесточки василька. Эти ингредиенты способны укреплять сосуды и нормализовать кровоток.