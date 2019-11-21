Этот полезный продукт поможет нормализовать давление

Пять убедительных причин добавить в рацион морские водоросли.Морские водоросли – настоящий кладезь полезных элементов. Их стоит добавить в рацион, чтобы наш иммунитет всегда был в тонусе.Чем еще полезны такие популярные морепродукты.Правильная работа кишечникаВ красных и бурых водорослях есть большое количество фукоксантина – это пигмент, который способствует ускоренному выведению жиров из желудочно-кишечного тракта.Также водоросли богаты альгинатом, который защищает слизистую оболочку кишечника и желудка от повреждений. Он предотвращает развитие гастрита и язвенной болезни.Кроме того, водоросли содержат клетчатку, которая нужна для хорошего функционирования кишечника.Крепкий иммунитетВодоросли способствуют созданию условий для усиленного размножения полезной микрофлоры в кишечнике. Соответственно это хорошо влияет на состояние иммунной системы.Также эти растения имеют вещества, которые активизируют выработку лейкоцитов, которые способны защитить наш организм.Нормализация артериального давленияВодоросли полиненасыщены жирными кислотами Омега-3. Которые в свою очередь способствуют улучшению состава крови, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует артериальное давление.Нормализация женских гормоновУпотребление водорослей улучшит уровень эстрогена в крови. По словам экспертов, активно добавлять в рацион водоросли следует во время приближения к менопаузе.Здоровая щитовидная железаВсе морские водоросли имеют много йода, который требуется для здоровой работы щитовидной железы.Как утверждают специалисты, йод из водорослей усваивается лучше, чем из йодированной соли.