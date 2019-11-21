Этот полезный продукт поможет нормализовать давление
Морские водоросли – настоящий кладезь полезных элементов. Их стоит добавить в рацион, чтобы наш иммунитет всегда был в тонусе.
Чем еще полезны такие популярные морепродукты.
Правильная работа кишечника
В красных и бурых водорослях есть большое количество фукоксантина – это пигмент, который способствует ускоренному выведению жиров из желудочно-кишечного тракта.
Также водоросли богаты альгинатом, который защищает слизистую оболочку кишечника и желудка от повреждений. Он предотвращает развитие гастрита и язвенной болезни.
Кроме того, водоросли содержат клетчатку, которая нужна для хорошего функционирования кишечника.
Крепкий иммунитет
Водоросли способствуют созданию условий для усиленного размножения полезной микрофлоры в кишечнике. Соответственно это хорошо влияет на состояние иммунной системы.
Также эти растения имеют вещества, которые активизируют выработку лейкоцитов, которые способны защитить наш организм.
Нормализация артериального давления
Водоросли полиненасыщены жирными кислотами Омега-3. Которые в свою очередь способствуют улучшению состава крови, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует артериальное давление.
Нормализация женских гормонов
Употребление водорослей улучшит уровень эстрогена в крови. По словам экспертов, активно добавлять в рацион водоросли следует во время приближения к менопаузе.
Здоровая щитовидная железа
Все морские водоросли имеют много йода, который требуется для здоровой работы щитовидной железы.
Как утверждают специалисты, йод из водорослей усваивается лучше, чем из йодированной соли.
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