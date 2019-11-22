Назван самый полезный фрукт для здоровья кишечника

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13 удивительно полезных свойств яблок.Яблоки — одни из самых популярных и вкусных фруктов на планете. В 2010 г. был расшифрован полный геном яблока, что привело к увеличению количества исследований в его отношении и формированию понимания того, почему яблоки так полезны для нашего здоровья и какие содержащиеся в нем компоненты ответственны за эти «бонусы».Пищевая ценность яблокДлинный список преимуществ употребления яблок для здоровья объясняется богатством витаминов, минералов, питательных веществ и органических соединений (флавоноиды, полифенольные соединения и фитонутриенты), которые содержатся в них. Эти важные элементы питания включают витамины С, К, В6 и рибофлавин, а также такие минералы, как калий, медь, марганец и магний. Яблоки являются прекрасным источником диетического волокна (клетчатки), одна порция обеспечивает 12% дневной потребности в нем.Польза для здоровьяПищеварениеЯблоки, богатые клетчаткой, способствуют улучшению пищеварительного процесса. Регулярное употребление этих фруктов обеспечивает хорошую перистальтику кишечника и помогает предот­вратить запоры и различные расстройства желудка. Употребление яблок стимулирует выделение желудочного и пищеварительного сока, что обеспечивает эффективное поглощение питательных веществ, одновременно выводя из организма избыточный холестерин.Профилактика ракаРоль яблок в профилактике рака была предметом исследования в течение некоторого периода, и хотя было отмечено умеренное улучшение состояния при различных видах рака, особенно рака молочной железы и толстой кишки, наиболее значительные открытия были связаны с раком легкого. Большая часть фруктов и овощей имеет своего рода противораковые эффекты, но яблоки «на голову выше» среди других фруктов, которые мы часто употребляем. Предполагают, что такой эффект обусловливается наличием антиоксидантов и фитонутриентов, включая кемпферол и кверцетин.АнемияЯблоки полезны при лечении анемии, так как являются богатым источником железа. Увеличивая количество красных кровяных телец в организме, вы не только предотвратите анемию, но и обеспечите правильное насыщение кислородом основных систем органов для их нормального функционирования.Сахарный диабетКонтроль уровня глюкозы в крови является жизненно важным для лиц с сахарным диабетом. Полифенолы, которыми богаты яблоки, помогают контролировать уровень глюкозы и делают яблоки одними из лучших продуктов для улучшения здоровья пациентов с сахарным диабетом.ЗубыЯблоки помогают чистить зубы и десны за счет клетчатки, а их антибактериальные свойства оберегают от развития бактериальных и вирусных заболеваний. Также употребление яблок стимулирует секрецию слюны, которая является щелочным соединением, а это дополнительно снижает способность бактерий размножаться и расти в ротовой полости.Болезни Альцгеймера и ПаркинсонаКак будто других впечатляющих преимуществ яблок недостаточно, они также оказывают положительное влияние при неврологических заболеваниях. За счет антиоксидантного действия яблок связываются свободные радикалы, которые отвечают за развитие воспаления и болезни Альцгеймера. Яблоки также увеличивают количество ацетилхолина в мозгу, что связано с улучшением концентрации и памяти. Эти фрукты также останавливают постепенное разрушение допаминпродуцирующих нервных клеток, что может быть основной причиной болезни Паркинсона.Респираторные заболеванияНаша дыхательная система очень восприимчива к воспалениям, и ряд респираторных состоя­ний напрямую связан с воспалением мембран и клеток в этой системе, из них астма является одним из самых тяжелых. Ввиду того, что яблоки обладают выраженными противовоспалительными свойствами, они являются одним из лучших естественных методов улучшения состояния при астме.Сердечно-сосудистые заболеванияЯблоки снижают уровень холестерина в организме, защищая от развития атеросклероза и его осложнений. Одно яблоко в день обеспечит организм суточной нормой полезных веществ, необходимых для защиты сердца от заболеваний.РевматизмПациенты с ревматизмом считают яблоки очень полезными, так как они обладают регенерирующими свойствами. Флавоноидные соединения в этих фруктах, такие как кемпферол, кверцетин и мирицетин, связаны с уменьшением выраженности воспаления при ревматоидных состояниях и воспалительных заболеваниях, в частности артрите и подагре.ЗрениеСчитается, что яблоки улучшают зрение и помогают в лечении куриной слепоты. В некоторой степени это обусловлено тем, что яблоки богаты флавоноидами и антиоксидантными фитонутриентами, которые могут уменьшить воздействие свободных радикалов на глаза, одновременно предотвращая такие состояния, как дегенерация желтого пятна, катаракта и глаукома.Уменьшение массы телаКлетчатка дает чувство насыщения организму, тем самым утоляя чувство голода, снижает аппетит и предотвращает переедание. Исследования показали, что яблоки ускоряют метаболизм (обмен веществ), так что дополнительные калории, употребляемые после яблок, не превращаются в организме в жировые отложения. Смысл в том, что они сжигаются быстрее или совсем не поглощаются. Это может стать важной новостью для миллионов людей, которые борются с ожирением во всем мире.Уход за кожейМаски и кремы из яблока и меда/яблока и молока улучшают состояние и цвет кожи. Также они стимулируют местное кровообращение, что помогает сохранить молодость кожи.