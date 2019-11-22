Пять проверенных способов улучшения памяти

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Как улучшить память, не прибегая при этом к лекарственным средствам.Зачастую проблемы с памятью не возникают просто так. Стресс, неправильное питание, нарушение режима дня, хронические заболевания и многие другие факторы приводят к небольшим провалам в памяти. Поначалу это заставляет улыбнуться, но затем подобная ситуация настораживает и дает повод задуматься о здоровье.1. Сахар и давление под контрольПри высоком уровне глюкозы в крови и гипертонической болезни рано или поздно ухудшается кровоснабжение мозга. Самое простое и очевидное решение — обратиться с этими проблемами к специалисту, который сможет подсказать тебе несколько путей выхода из сложившейся ситуации. Не медли, ухудшение памяти имеет тенденцию со временем лишь усугубляться.2. Математические задачки и логические головоломкиЗанимаешься развитием ребенка? Не ленись это делать и сама. Вот увидишь, пару недель таких тренировок мозга усилят приток крови к нему, что улучшит и память.3. Полноценный ночной сон и отдыхНаучные статьи и авторитетные медицинские исследования доказывают, что продолжительный восьмичасовой сон положительно влияет на память. Утром, особенно если человек хорошо выспался, ему надо гораздо меньше усилий, чтобы усвоить информацию.4. Учите стихи!Когда-то в старину взрослые и дети обязательно учили хотя бы одно небольшое стихотворение из 4 строчек в день. Этот мозговой штурм улучшает память и значительно расширяет кругозор. Начни прямо сегодня!5. Обсуждение и проговаривание новой информацииВозьми себе за правило, разговаривать с семьей или коллегами о том, что нового ты узнала, прочитала или услышала. Пересказанная и проговоренная информация гораздо лучше структурируется в мозге, а значит, ее потом легче будет найти в закоулках памяти.Память является важной функцией головного мозга, которая отражает его работу. Активный образ жизни, правильное питание и эффективные тренировки мозга улучшают его работу, а значит, и память.