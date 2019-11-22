Эти продукты оздоровят вашу печень

Полезные и вредные продукты.Печень — это фильтр нашего организма, потому очень важно питаться так, чтобы помогать этому органу хорошо работать. Для этого важно употреблять правильные продукты.Овсянка — это идеальный продукт для печени, из-за большого содержания клетчатки. Брокколи, по утверждениям ученых, очень полезна для печени и защищает ее от клеток рака.Зеленый чай из-за катехинов в нем также очень полезен. Желательно пить побольше воды, не забывать об миндале и периодически употреблять кофе.А вот главным врагом печени является жирное и сладости, ну и, конечно же, алкогольные напитки. Желательно есть поменьше чипсов и сухариков.