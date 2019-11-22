Медицина Семь неизвестных ранее причин головной боли

Важная информация для тех, у кого часто болит голова.Все мы знаем, что голова болит от перепадов погоды, но не догадываемся — виной могут быть даже неудобные туфли. Эксперты рассказали, как справляться с головной болью в разных ситуациях.1. Сами обезболивающиеПарадоксально, но факт: чем больше вы глотаете обезболивающих, тем выше риск, что именно они будут вызывать новые приступы головной боли. В нашем организме есть противоболевые механизмы, которые в ответ на боль вырабатывают особые гормоноподобные вещесвта — эндорфины и энкефалины — это наши собственные «анальгетики». Лекарства при регулярном и зачастую неоправданном приеме подавляют антиболевые структуры, и головная боль начинает возникать просто на пустом месте, поясняет врач-невролог Анна Горенкова.Слезть с «анальгиновой иглы» помогают методики релаксации, массаж шеи и плечевого отдела, медитация, йога, дыхательные упражнения.2. Лекарства от сердца и противозачаточные пилюлиК сожалению, многие замечательные и эффективные лекарства могут стать причиной хронических головных болей. К таким относятся:— кардиопрепараты — нитроглицерин, верапамил, изосорбид и их производные;— гормональные — кортикостероиды (преднизолон, гидрокортизон) и эстрогены, которые входят в состав противозачаточных средств и препаратов гормонзаместительной терапии в период климакса;— снижающие артериальное давление — каптоприл (капотен), метопролол, нифедипин и содержащие его комплексные препараты (адельфан, раунатин и др.);— нестероидные противовоспалительные препараты — диклофенак (вольтарен), ибупрофен, индометацин, напроксен.Если вы чувствуете связь между приемом лекарств и головной болью, нужно сказать об этом врачу. Он подберет другую дозу или безболезненный для вас аналог.3. Секс, просто сексПредставьте, у некоторых людей голова вдруг начинает раскалываться в самое неподходящее время — а именно при занятии любовью. Да еще в момент кульминации. Какое уж тут удовольствие. Специалисты называют эту проблему «оргазмической головной болью». Между прочим, мужчины страдают от любовно-болевого синдрома в 3 раза чаще женщин.Причина таких болей чаще всего кроется в повышенном давлении и раннем атеросклерозе сосудов головного мозга. Во время полового акта, как известно, давление подскакивает, сосуды расширяются, учащается пульс, и кровь приливает к голове.Если вы испытываете «боль от любви» регулярно, то нужно обратиться к неврологу и проверить сосуды головного мозга.Из проверенных домашних средств может помочь стакан крепкого, сладкого черного чая минут за 10 до свидания, или один грейпфрут, или несколько веточек свежей петрушки.4. Еда-провокаторСамые злостные провокаторы — «допинги» трудоголика: кофе и шоколад. Если вовремя организм не получает очередной порции, он тут же мстит приступом головной боли. Это абузусные головные боли, как при похмелье, провоцирует их недовольный центр удовольствия в мозгу.Многие люди реагируют пульсирующей головной болью на особые белки — биогенные амины, самый известный из них — тирамин, рассказывает врач-невролог Анна Горенкова. Эти вещества содержатся в выдержанных сырах, уксусе, горчице, майонезе, копченой свинине, сельдерее, сое, ананасах, авокадо, сливах.Во многих случаях головную боль провоцирует пищевая добавка — глутамат натрия (он относится к растительным протеинам). Его добавляют для улучшения вкуса в бульонные кубики, растворимые супы и вторые блюда, комплексные приправы.Некоторые люди, склонные к пищевым аллергиям, страдают головной болью… от колбасы. Вареные колбасы, сосиски, окорок, шейка содержат нитрит, который и придает им приятный розоватый цвет (ведь просто вареное мясо непривлекательного сероватого оттенка). Нитрит у чувствительных граждан может вызвать сильную, пульсирующую боль в висках.5. ДепрессияДа, да, иногда головная боль может быть единственным проявлением психо-эмоционального срыва. Тогда эти боли называются психогенными. Ими страдают в основном люди тревожно-мнительного склада, ипохондрики и легко возбудимые холерики, говорит психотерапевт Анатолий Герман.Около таких 70% пациентов — женщины. У 68% пациентов с психогенными болями приступ начинается в середине или в конце рабочего дня, у 19% — боль возникает прямо с утра и не проходит от приема анальгетиков.Как правило, «нервные» головные боли ноющие, тупые, ощущение, что они разлиты по всей голове, возникают то в виске, то в затылке, то где-то внутри. При этом повышается раздражительность, утомляемость. Больные жалуются на «общий дискомфорт в голове», который мешает собраться с мыслями, сосредоточиться плюс ощущение тревоги.Другой вариант психогенных болей связан с посттравматическим синдромом (в народе это состояние называется “откат”). Они могут возникнуть и у вполне здорового человека как следствие острого нервного напряжения, горя, стресса, испуга.6. Любимая работаМы редко задумываемся, в каких условиях трудимся. Вроде и уборщица исправно прибирает, и кондиционер работает, а к вечеру голова чугунная. И не только от усталости, между прочим. Виной тому — гипоксия, то есть нехватка кислорода при избытке углекислого газа.Кстати, чем выше находится ваша квартира и офис, тем меньше в воздухе кислорода. Считается, что гипоксические проявления постоянно наблюдаются у тех, кто живет и работает выше стандартного шестого этажа.Что делать? Насыщать воздух отрицательными ионами. Можно купить ионизатор воздуха, завести в кабинете рядом с компьютером полезные растения — папоротники или вечнозеленые хвойные, например, можжевельник или декоративную пихту. А еще начать заниматься дыхательной гимнастикой (подойдут техники ушу, цигун).7. Неудобные обувь и сумочкиКазалось бы, где голова и где — ноги. Но все дело в кровообращении. Из-за некомфортной обуви (слишком узкого носка, неустойчивого каблука или платформы, просто не самой качественной колодки, когда ступня принимает неловкое положение) нарушается отток венозной крови, говорит ортопед-траматолог Сергей Горячев. И, как следствие, страдает процесс кровообращения в целом. В итоге застой крови в ступнях и икрах ног ведет к нарушению питания кислородом тканей мозга, спазмы мелких сосудиков.Потому нередко, когда мы набегаемся за день на каблуках, к вечеру хватаемся за голову. В этом случае снять головную боль поможет массаж ступней и расслабляющие ванночки для ног.А набитая до отказа сумочка на тонких ручках, болтаясь на плече, может пережимать кровеносные сосуды в области ключиц и шеи, что вызывает напряжение мышц и микроспазмы, что также может привести к головной боли.ВАЖНО!В каком случае нужно обратиться к врачу:— Если у вас появились головные боли, которых никогда не было раньше.— Головная боль продолжается более трех суток.— Головная боль появляется в форме внезапного «взрыва» внутри головы.— Кроме головной боли отмечаются нарушения зрения, расстройства речи, координации движений, слабость конечностей или расстройства мышления.— Кроме головной боли повышается температура тела или шея становится малоподвижной.— Возникают головные боли при малейшем физическом усилии.— Кроме головной боли отмечается рвота, но нет ощущения тошноты.— Приступ боли с каждым разом приобретает более частый и выраженный характер.