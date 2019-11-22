Профилактика гастрита: советы по питанию
Гастрит – это поражение слизистой оболочки желудка воспалительного характера, которое возникает в результате воздействия на нее различных раздражителей.
В его формировании и переходе в хроническую форму участвуют нервно-психические, эндокринные и наследственно-конституциональные факторы, микроорганизмы, лекарственные воздействия и пищевая аллергия, нарушение режима питания и др.
Важнейшую роль в профилактике гастрита играют организация правильного и рационального питания, соблюдение правил личной гигиены, своевременное обнаружение и устранение очагов инфекции, борьба с курением и злоупотреблением спиртных напитков.
Чтобы желудок работал без сбоев, старайтесь в своем питании придерживаться основных правил.
— Питаться всегда нужно в одни и те же часы. На время еды постарайтесь отложить все свои дела. Кушать надо спокойно, а еда должна доставлять удовольствие.
— Количество употребляемой пищи должно быть умеренным. Старайтесь не переедать. Недоедание также вредно для организма.
— Питание должно быть разнообразным. Чаще включайте в свой рацион свежие фрукты и овощи.
— Не ешьте наспех, всухомятку, на ходу – это очень вредно для пищеварения.
— Не употребляйте продуктов быстрого приготовления. Они перенасыщены жирами, которые плохо перевариваются и задерживаются в желудке.
— Следите, чтобы пища содержала достаточное количество витаминов, особенно А, С, D и группы В.
— Старайтесь не употреблять большого количества поваренной соли: избыток соли способствует воспалению слизистой оболочки желудка.
— Избегайте чересчур калорийной и жирной пищи. Также вредно большое употребление сахара.
— Ограничивайте в своем рационе специи, острые приправы и соусы. Откажитесь от употребления спиртных напитков.
— Еда не должна быть чрезмерно горячей или холодной. Для желудка полезна теплая пища, она легче и лучше переваривается.
— Соблюдайте правила гигиены за столом. Всегда мойте руки перед едой. Посуда должна быть чистой, а стол красиво сервирован. Приятная обстановка способствует лучшему усвоению пищи.
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