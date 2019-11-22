Профилактика гастрита: советы по питанию

Человеку ежедневно необходим полноценный завтрак, обед и ужин.Гастрит – это поражение слизистой оболочки желудка воспалительного характера, которое возникает в результате воздействия на нее различных раздражителей.В его формировании и переходе в хроническую форму участвуют нервно-психические, эндокринные и наследственно-конституциональные факторы, микроорганизмы, лекарственные воздействия и пищевая аллергия, нарушение режима питания и др.Важнейшую роль в профилактике гастрита играют организация правильного и рационального питания, соблюдение правил личной гигиены, своевременное обнаружение и устранение очагов инфекции, борьба с курением и злоупотреблением спиртных напитков.Чтобы желудок работал без сбоев, старайтесь в своем питании придерживаться основных правил.— Питаться всегда нужно в одни и те же часы. На время еды постарайтесь отложить все свои дела. Кушать надо спокойно, а еда должна доставлять удовольствие.— Количество употребляемой пищи должно быть умеренным. Старайтесь не переедать. Недоедание также вредно для организма.— Питание должно быть разнообразным. Чаще включайте в свой рацион свежие фрукты и овощи.— Не ешьте наспех, всухомятку, на ходу – это очень вредно для пищеварения.— Не употребляйте продуктов быстрого приготовления. Они перенасыщены жирами, которые плохо перевариваются и задерживаются в желудке.— Следите, чтобы пища содержала достаточное количество витаминов, особенно А, С, D и группы В.— Старайтесь не употреблять большого количества поваренной соли: избыток соли способствует воспалению слизистой оболочки желудка.— Избегайте чересчур калорийной и жирной пищи. Также вредно большое употребление сахара.— Ограничивайте в своем рационе специи, острые приправы и соусы. Откажитесь от употребления спиртных напитков.— Еда не должна быть чрезмерно горячей или холодной. Для желудка полезна теплая пища, она легче и лучше переваривается.— Соблюдайте правила гигиены за столом. Всегда мойте руки перед едой. Посуда должна быть чистой, а стол красиво сервирован. Приятная обстановка способствует лучшему усвоению пищи.