Почему возникает головная боль и как с ней быстро справиться

По статистике ВОЗ около 80% женщин хотя бы раз в месяц испытывают головную боль.В чем ее причина? И как следует себя вести в подобных ситуациях? Семейный врач Людмила Супрун ответила на эти вопросы.Головная боль – причина или следствие?Вы удивитесь, но только в 10-20% причиной головной боли является сама голова. В остальных случаях болевые ощущения в области головы возникают из-за патологических процессов в других органах и системах организма.Наиболее распространенной причиной головной боли медики называют интоксикацию организма, которая может быть связана с отравлением некачественными продуктами питания, активным размножением вируса (вспомните, как болит голова при гриппе), запорами, гастритом и другими патологиями желудочно-кишечного тракта, а также мочеполовой системы.Второй наиболее частой причиной головной боли являются заболевания шейного отдела позвоночника (остеохондроз) или перенапряжение мышц шеи (при неправильном положении головы во время работы или сна).Третья причина – нарушение вегетативного тонуса сосудов, которое возникает на фоне гипертонии, гормональных расстройств, патологии печени. В результате сосудистой патологии нарушается отток венозной крови от головы, что повышает внутричерепное давление и вызывает боль.Как определить причину?В зависимости от локализации головной боли можно определить причину ее возникновения, воспользовавшись системой китайских меридиан.Если боль локализуется в лобной части головы, то причину нужно искать в патологии со стороны желудочно-кишечного тракта.Если же боль сосредоточилась в затылочной области, то проблема, скорее всего, в одном из отделов позвоночника, который перелавливает артерию, мешая нормальному кровоотводу. Схожие симптомы вызывают и атеросклеротические изменения в сердечно-сосудистой системе, которые провоцируют повышение артериального давления.Если болит в височной области и области уха, то, вероятнее всего, проблема кроется в мочеполовой системе.Если вы испытываете боль в области глаз (давит за глазницами и в области бровей), то можно предположить, что организм намекает на патологию органов дыхания, связанные с венозным застоем в гайморовых пазухах или же на перенапряжение органов зрения (глазного яблока и сосудов глаза).В случае, если болит полголовы и при этом боль перемещается то в лобную часть, то в затылочную, тогда причина кроется в сосудистых патологиях, которые медики называют вегетососудистой дистонией.Если же голова болит в одной половине головы, боль тупая и постоянная, то причину нужно искать внутри черепа.Впрочем, это всего лишь ориентиры. Более точно определить причину головной боли поможет врач-терапевт или невролог. В зависимости от жалоб он назначит серию анализов, на основании которых можно будет поставить диагноз. Чаще всего при жалобах на головную боль назначают общий анализ крови (чтобы определить ее густоту), доплерографию шейного отдела позвоночника (чтобы определить состояние сосудов), МРТ головы (при подозрении на опухоли) или УЗИ внутренних органов (если есть подозрение на проблему).Что делать?Если головная боль не носит хронического характера, а повторяется время от времени в связи со стрессовыми, шумовыми или другими раздражающими факторами, тогда можно попытаться избавиться от нее, не обращаясь к врачу. Для этого:Выпейте таблетку. Не мучьте себя понапрасну, а сразу же выпейте обезболивающую таблетку (цитрамон, аспирин, спазмалгон). Эти препараты снимут спазм и окажут разжижающее действие на кровь, тем самым, способствуя оттоку крови и снижению внутричерепного давления. Чтобы таблетка быстрее подействовала важно занять горизонтальное положение и отдохнуть в тишине хотя бы 30-40 минут.Пейте больше жидкости. Повышенная густота крови ухудшает кровообращение и способствует венозному застою. Вот почему так важно следить за водным балансом организма, стараясь выпивать не менее 2 литров воды в день. Хорошо справляются с поставленной задачей и фруктовые чаи (смородиновый, малиновый), в которых содержится витамин С, укрепляющий стенки кровеносных сосудов.Сделайте массаж. Если при головной боли вы испытываете дискомфорт в затылочной области и шее, тогда можно попытаться облегчить свое состояние с помощью массажа головы и воротниковой зоны. Закиньте обе руки за шею, помассируйте пальцами мышцы шеи, плеч, пройдитесь вдоль позвоночника, насколько сможете дотянуться.Поднимитесь к голове, помассируйте кожу растопыренными пальцами так, будто вы ее моете шампунем. Помассируйте кончиками пальцев виски (круговыми движениями), затем разотрите лоб, закройте глаза, поморгайте. Вернитесь к шее, разотрите кожу воротниковой зоны еще раз и хорошенько помассируйте мышцы. Такой незатейливый массаж поможет снять спазм с переутомленных мышц и улучшит отток крови от головы.Выпейте чай или кофе. Многие думают, что кофеин и головная боль вещи несовместимые. Это действительно так, если речь идет о повышенном артериальном давлении. Если же ваше давление в норме, тогда чашка крепкого чая или кофе (сладкого) поможет быстро справиться с головной болью (кофеин оказывает на сосуды расширяющее действие, в результате чего снимается венозный застой и уходит боль).