Травяной чай может привести к раку

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Немецкие ученые выяснили, как на организм человека влияет частое употребление травяного чая.Немецкие специалисты пришли к выводу, что травяной чай может стать причиной злокачественных опухолей.Но это при условии, если его часто употреблять на протяжении дня.Если травяной чай пить время от времени, то ничего не случится. Но при употреблении напитка каждый день можно увеличить риск возникновения рака, а также увидеть нарушение деятельности печени, так как она не может постоянно элиминировать алкалоиды из ядовитых растений. При сборе трав часто туда попадают различные сорняки, которые содержат яд, являющийся одновременно натуральным «щитом» против вредителей.Специалисты из Германии рекомендуют чаще менять тип чая. Необходимо постоянно комбинировать и менять чёрный на травяной и другие сорта. В идеальном варианте можно употреблять чистую воду и не будет риска получить цирроз печени. Или же использовать лимон, так как кислота нейтрализует яды практически всех сорняков.