Что делать, если хрустят суставы

С чем это связано и что с этим делать, чтобы не заработать себе серьезную болезнь в дальнейшем.Свободу движения нам обеспечивают почти 200 суставов.Благодаря им мы можем бегать, ходить, стоять и выполнять любые другие движения. Однако с возрастом суставы изнашиваются и теряют по­движность. Этот процесс ускоряют лишний вес, ношение тяжестей, гиподинамия, неправильное питание и многие другие факторы. На сегодняшний день заболеваниями суставов страдает каждый четвертый житель Земли. Как себя защитить?Болезни суставов изрядно помолодели. Артрит, артроз и другие патологии могут развиться ужек 30 годам и даже раньше! Первый тревожный признак — хруст во время движения. Позже к нему могут присоединиться ощущение скованности и боль… В каком месте может болеть и как устранить неприятные ощущения?Коленный суставБольше других страдает от избыточного веса. Каждый лишний килограмм создает на него шестикратную нагрузку! Помощь. Нормализуй вес. Современный метод диагностики и лечения сустава — артроскопия.Тазобедренный суставНа здоровье этого сустава может сказаться даже небольшая разница в длине ног. Помощь. Проблему решает ношение индивидуальных ортопедических стелек (их изготавливают по слепку стопы).Локтевой суставПатологией этого сустава (“локоть теннисиста”) сталкиваются люди, чья деятельность связана с постоянной нагрузкой на мышцы предплечья и запястья. Помощь. Необходимо снизить нагрузку на сустав. Рекомендуются тепловые процедуры, физиотерапия, лечебная гимнастика.Плечевой суставЕму вредит привычка носить тяжелые сумки в одной руке. К тому же он является излюбленным местом для отложения солей кальция. Помощь. Разбить отложения помогает ударно-волновая терапия.Что еще может помочь предотвратить заболевания суставов?Изменение рационаЕсть продукты, которые помогают предотвратить воспаление хрящевой ткани и разрушение суставов. Это жирная рыба и растительные масла, содержащие жирные кислоты омега-3. Чтобы сохранить эластичность связок и мышц, ответственных за деятельность сус­тавов, пей больше воды. Очень полезны для суставов апельсиновый, гранатовый и ананасовый соки. Чаще ешь нежирные молочные и кисломолочные продукты (молоко, кефир, творог, твердый сыр). Они содержат кальций, необходимый для восстановления хрящевой ткани. А чтобы не испортить эффект от целебных продуктов, старайся не есть мучного, копченого, острого и животных жиров.Гимнастика для суставовЭти упражнения помогают вернуть подвижность суставов и укрепить мышцы.Ляг на бог. Оторви бедра от пола и одновременно подними руку и ногу, опираясь на локоть второй руки и на боковую часть колена второй ноги. Задержись на 20 секунд. Повтори 10 раз в обе стороны.Ляг на спину. Правую ногу согни в колене, стопой упрись в пол, оторви бедра от пола и подними левую ногу. Так 20 раз. Затем поменяй ногу.Что советуют современные врачиСегодня появились совершенно новые средства и методики лечения, кардинально изменившие ситуацию в лечении болезней суставов. В первую очередь это появление на фармацевтическом рынке различных глюкозамин-хондроитиновых комплексов. Появившиеся сначала как БАД, они успешно прошли клинические испытания и были впоследствии зарегистрированы в качестве лекарств. Эти средства эффективно помогают восстановить хрящевую ткань. Отличные результаты показали внутрисуставные инъекции — введение в полость сустава искусственной суставной жидкости. Наконец, несомненны успехи ортопедической хирургии. Уже хорошо отработаны операции по замене суставов, а также создаются все более совершенные суставные протезы (искусственные суставы).Вовремя сходи к врачу. Артроз и артрит — это разные по своей природе заболевания. Если первое поражает исключительно суставы и связано с возрастными изменениями в них, то артрит — это воспалительный процесс, не зависящий от возраста, который поражает не только суставы, но и сердце, печень, почки. Вот почему важно вовремя начать лечение.