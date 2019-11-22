Эти привычки помогут держать вес в норме

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Диетологи подсказали, как начать сбрасывать лишний вес, но при этом не садиться на диету.Для многих людей, имеющих избыточную массу тела, слово «диета» вызывает жуткий дискомфорт. Причем, на самом деле это очень правильная реакция организма на не совсем верную систему похудения. Ведь сама по себе диета никогда не позволит человеку достичь желаемого результата в полной мере. На диете можно сбросить лишние килограммы, но кожа не успеет подтянуться и будет выглядеть дряблой, а также, эксперты согласятся, что преимущественное количество диет напрочь нарушают обмен веществ и ничего, кроме полезных веществ и воды из организма не выходит.В связи с этим диетологи предлагают просто-напросто изменить стиль жизни и обзавестись правильными привычками, которые принесут пользу не только вашей фигуре, но и самочувствию в целом. Их всего пять:1. Завтрак, обед, ужин и два перекуса — это главное правило хорошего и быстрого обмена веществ. Нельзя пропускать тот или иной прием пищи, потому как организм не понимает, что с ним происходит и начинает запасаться питательными веществами, увеличивая ваш вес.2. Судочек с едой на работе — верите ли вы в то, что это помогает похудеть, неизвестно, но это доказали ученые и чтобы опровергнуть их выводы вам придется попробовать в течение месяца носить с собой еду на работу. Таким образом будет исключен вариант покупки вредных для фигуры продуктов в магазине или кафе. Так что за месяц вы должны будете увидеть первые результаты.3. Не бегите в тренажерный зал, сперва будет достаточно активных кардио-тренировок. Но и здесь не переусердствуйте, получаса достаточно, чтобы активизировать метаболизм и сжечь несколько сотен калорий.4. Ведите дневник питания. Большинство людей, любящих покушать, не могут оценить себя со стороны и назвать все продукты, которые они ели в течение дня. Поэтому целесообразно записывать все в специальный дневник, чтобы вечером посмотреть какое количество пищи было съедено и откуда в конце-концов берутся лишние сантиметры на талии. Со временем вы привыкнете записывать все и ограничивать себя в еде.5. Взвешивайтесь хотя бы раз в неделю. Это необходимо для того, чтобы вы могли наблюдать за тем, в каком состоянии ваш вес и понимать, нужно ли что-то предпринимать в плане похудения. Такая привычка должна вас приструнить и заставить задуматься над проблемой лишнего веса, впоследствии чего вы станете реально смотреть на себя и не допустите набора еще нескольких килограмм.Возьмите на вооружение эти пять привычек и внедряйте их в свою повседневную жизнь. Поверьте, уже этим летом вы будете выглядеть иначе, но при этом у вас не останется негативных воспоминаний о том, как вы мучились на диете и не были удовлетворены своими достижениями.