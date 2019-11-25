Благодаря этим орехам уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний

Американские ученые утверждают, что ежедневное употребление грецких орехов способно предотвратить инсульт и инфаркт.Ученые провели исследование с участием 15 человек, страдающих от лишнего веса и ожирения. Добровольцев поделили на две группы. Первой группе давали только жирную пищу и напиток на основе грецких орехов. Участники, которые попали во вторую группу, получали ту же самую пищу и напиток-плацебо. Исследователи оценивали уровень жиров и инсулина в крови до и после приема пищи, а с помощью ультразвука определяли степень прохода крови через артерии.Специалисты установили, что процесс засорения артерий приостанавливается, если включить в рацион грецкие орехи. Снижение уровня вредных жиров уменьшает риск закупорок и возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.