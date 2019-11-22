Этот полезный продукт поможет очистить сосуды от холестерина

Почему нужно есть креветки.

Всем известно, что морепродукты очень полезны для здоровья, однако креветки, благодаря концентрации йода, делают этот продукт лидером среди других даров моря.

Как и во всех других морепродуктах, в креветках много легкоусвояемого белка. В морских рачках также множество полезных омега-3,6 кислот – незаменимых веществ для здоровья сердца и сосудов. Кроме того, креветки помогают бороться с ожирением, содержат «хороший холестерин» и способны помочь организму избавиться от «плохого» холестерина.

В частности, вкусные и полезные креветки, вне зависимости от размера и вида, содержат ценные витамины, макро и микроэлементы, а именно: натрий, цинк, железо, магний, кальций, калий, марганец, селен, фосфор, йод, а также витамины группы В, РР, Е, А и D.

В креветках обнаружены и различные биоактивные вещества, например, антиоксидант астаксантин, который гораздо мощнее по своему действию, чем витамины А и Е.

ИТАК, ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ УЗНАЕМ, КАКОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ОКАЗЫВАЮТ ВКУСНЫЕ КРЕВЕТКИ.

Люди, которые регулярно употребляют блюда из креветок, обладают лучшим иммунитетом, меньше подвергаются простудным заболеваниям и заболеваниям органов дыхания.

Креветки они превосходно утоляют голод из-за высокого содержания белка, поэтому для худеющих они являются одним из самых предпочтительных видов еды.

Большое количество витамина В12 в креветках способствует выработке гемоглобина и подпитывает нервную систему.

Креветки улучшают состояние кожи, ногтей и волос. Клетки и ткани постоянно обновляются под влиянием мощного природного каратиноида астаксантина, который обладает антиоксидантным свойством и обеспечивает креветкам красную окраску.

Людям, больным раком также показано употребление креветок. В составе креветок имеются достаточно сильные антиоксиданты, именно они и помогают снизить вероятность появления различных злокачественных опухолей.

Очень полезны креветки и беременным женщинам. Во-первых, они не вызывают аллергию, во-вторых – нормализуют метаболизм и насыщают женский организм во время вынашивания малыша ценными витаминами и минералами.

Креветки стимулируют мужскую силу, говоря иными словами – потенцию. В морских продуктах имеется селен и цинк, которые способны усиливать мужскую половую функцию, а содержащиеся жирные аминокислоты активно участвуют в образовании необходимого мужского вещества – тестостерона.
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