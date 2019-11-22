Названы привычки, разрушающие зубную эмаль

Пирсинг, леденцы от кашля и семечки могут навредить вашим зубам.Крепкие белые зубы выдаются природой далеко не каждому. Узнайте, какие вещи разрушают вашу зубную эмаль и как сохранить здоровье зубов на долгие годы.О вреде сладкого для зубов мы вам рассказывать не будем. И учить правильно чистить зубы тоже. Об этом на сегодняшний день и так известно каждому. Лучше мы расскажем вам о тех вещах, которые активно портят ваши зубы каждый день при том, что вы об этом можете даже не догадываться.1. Кормление на ночьВ народе почему-то считается, что молочные зубы не требуют особого ухода, что они в конце концов все равно выпадут и на их месте вырастут красивые и здоровые коренные зубы. Это заблуждение опасно и обманчиво. Дело в том, что состояние молочных зубов может существенно повлиять на качество зубов коренных. Поэтому уход за зубами нужно начинать уже тогда, когда эти самые молочные зубы только начали появляться. Особенно вредно для детских зубов засыпание с бутылочкой сока, молока или молочной смеси во рту. Несомненно, ребенок так уснет быстрее и спать будет спокойнее, однако вымачивание зубов в жидкости, содержащей некоторое количество сахара ни к чему хорошему не приведет.2. Пирсинг языкаОдин из самых модных видов пирсинга – пирсинг языка. Во-первых, он стильно смотрится. Во-вторых, если вы не захотите, о нем никто и никогда не узнает. Однако прокол языка может также доставить массу неприятностей вашим зубам. Дело в том, что постоянное трение металлической сережки о десну может в дальнейшем привести к потере зуба. Пирсинг также повышает риск попадания инфекции в полость рта. К тому же, металлическую сережку можно неудачно прикусить во время еды.3. Скрежетание зубамиЕсли у вас есть привычка скрежетать зубами, знайте – это им достаточно сильно вредит. Порой контролировать этот процесс совершенно невозможно, ведь многие из нас скрежещут зубами во время сна, даже не осознавая этого. Наверное, вы удивитесь, однако для решения этой проблемы человечество изобрело специальную капу, которую можно надевать на время сна. Также уменьшение нагрузки на зубы в течение дня и отказ от слишком твердой пищи помогут уменьшить наносимый зубам вред.4. Леденцы от кашляТолько лишь тот факт, что леденцы от кашля являются лечебным средством, не делает их полезными для всего остального. Помните, пока вы лечите горло приятными пастилками с ментоловым или фруктовым вкусом, вы наносите вред своим зубам. Леденцы от кашля, как правило, содержат сахар, который в свою очередь разрушает зубную эмаль. После того, как вы полечили таким образом свое горло, не забудьте хорошенько прополоскать зубы, это поможет вам избежать неприятных последствий и сохранит вашу улыбку.5. ГазировкаВсем известно, что сладкая газировка разрушает зубную эмаль, однако далеко не каждый знает о том, что даже не содержащая сахара газированная вода успешно портит зубы. Дело в том, что любая газировка содержит некоторое количество углекислого газа, который сам по себе не вреден, однако в больших дозах способен разрушить зубную эмаль. Чтобы снизить вред от любимого напитка, пейте его через трубочку, а выпив стакан газировки, не спешите сразу чистить зубы.6. Открывание бутылок и упаковок зубамиПользуйтесь зубами по назначению, а не как инструментом. Не открывайте зубами бутылки, не разрывайте ими пластиковые упаковки. Да и вообще помните о том, что для всех этих дел есть специально предназначенные инструменты, которые в случае поломки можно купить в ближайшем магазине в отличие от зубов, которые у вас одни на всю жизнь.7. ПерееданиеПереедание – вообще не очень полезная вещь, это же касается и постоянного жевания чего-либо. Дело в том, что, часто употребляя пищу, вы конечно же не чистите зубы после каждого перекуса, остатки еды остаются в полости рта и оказывают разрушающее действие на вашу зубную эмаль. Кстати говоря, и другая крайность, как отказ от пищи, также отрицательно влияет на зубы. Поэтому, конечно же, главное соблюдать меру во всем.8. Жевание карандашаНаверное, вы замечали эту привычку за собой или другими людьми: когда мы нервничаем, мы часто жуем непригодные для этого предметы, такие как ручки или карандаши. Вот этого делать точно не нужно, это может привести к появлению сколов и трещин на зубах. Конечно же, сразу отучиться от привычки не выйдет, однако за этим нужно стараться следить.9. ВиноНемного вина полезно для здоровья, ведь так? Однако вино при всех своих достоинствах совершенно не полезно для ваших зубов. Кислота, содержащаяся в вине, способна разъедать зубную эмаль и может пагубно влиять на ее цвет. Чтобы сохранить белизну зубов после употребления вина, необходимо использовать зубную пасту с мягким отбеливающим эффектом.10. СемечкиНу и напоследок, любимая многими привычка чистить семечки зубами. Если делать это на постоянной основе, могут появиться сколы и трещины на зубах. Поэтому семечки все же лучше очищать при помощи рук.