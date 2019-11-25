Врачи объяснили, почему тыква полезна для мужского здоровья

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О лекарственных свойствах тыквы было известно еще за 2 тыс. лет до н.э.Знаменитый всему миру врач Авиценна также упоминал в своих трудах гигантский овощ, обладающий противовоспалительным эффектом. Удивительные свойства тыквы не могут не поразить: в ее состав входят соли кальция, калия, фосфора, железа, магния, сахара, аскорбиновая кислота, витамины группы В, E, C, PP, D, редко встречающийся витамин T, а каротина в ней в 15 раз больше, чем в витаминном арбузе.Для здоровья «второго сердца мужчины», как древние греки окрестили предстательную железу, невероятно полезен сок тыквы. Всего один стакан тыквенного сока без сахара в день поможет снять воспаление при простатите предстательной железы, а также предотвратить возникновение аденомы. Регулярное употребление тыквы предотвращает развитие различных патологических состояний в паренхиме предстательной железы. В профилактических целях рекомендуется постоянно употреблять с кашами, пить свежеотжатый сок, также стоит добавлять тыкву к тушеным овощам и супам.• Возможно проведение лечебных клизм. Это не очень приятная процедура, но очень эффективная для стимуляции восстановительных процессов в простате. При таком способе введения достигается более эффективное действие полезных веществ, содержащихся в тыкве. Для ее приготовления необходимо порезать небольшой ломтик на кусочки, залить достаточным количеством воды для приготовления отвара, а не каши. Для этого необходимо ее варить до размягчения, потом полученный отвар надо остудить и процедить. И полученный отвар применяется для проведения клизм ежедневно на ночь. Курс продолжается 7 дней, а потом можно перейти на применение свечей.• Свечи можно сделать самостоятельно. Для этого берут тыквенные семечки, измельчают в порошок. Полученный порошок смешивают с какао маслом 1:1. Свечи вводят ежедневно на ночь в течение 7 дней. После необходимо провести перерыв 2 недели, а затем курс повторяют. Проведение регулярного лечения при помощи простых и доступных средств, отказ от вредных привычек будет способствовать выздоровлению.• Семена тыквы оказывают на предстательную железу не только противовоспалительное действие, но и антисептическое, репаративное, метаболическое и антисклеротическое.Содержащийся в тыквенных семечках цинк препятствует разрастанию соединительной ткани в предстательной железе, что наблюдается при аденоме и простатите, благодаря чему исчезают проблемы при мочеиспускании, снижается болевой синдром, активируются иммунные системы организма, даже повышается потенция.Поэтому высушенные зерна будут крайне полезны мужчинам с этой проблемой. Для терапевтического эффекта достаточно съедать в день по 50—60 тыквенных зерен в течение 2 месяцев, натощак в несколько приемов. Но семечки не надо жарить, их надо подсушить. А при употреблении тщательно пережевывать. Также их можно использовать в сочетании с грецким орехом. По 1 стакану очищенных семян тыквы и ядер орехов измельчить в кофемолке и перемешать с 1 столовой ложкой меда. Или перекрутить 0,5 кг очищенных семян тыквы при помощи мясорубки. Потом добавить к ним 200 г меда. Все перемешать и скатать шарики, хранить в холодильник. Употреблять по одному шарику за 30 минут до еды 1-2 раза в день. Для достижения лечебного действия нужно тщательно жевать и сосать шарик на протяжении 3-х минут. Проводится один курс в год. Еще можно пить тыквенное масло по одной десертной ложке 3 раза в день, курс — 1 месяц.