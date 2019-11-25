Что делать при сотрясении мозга: первая помощь

Сотрясение мозга — самое распространенное повреждение головы.Сотрясение мозга не самая страшная травма головы, но последствия у него могут быть серьезные: несколько недель тошноты, головокружения и раздражительности. И это ещё хорошо, ведь под сотрясение может замаскироваться более серьёзная проблема, отмечают специалисты.Сотрясение мозга — внезапное кратковременное нарушение функций головного мозга. Обычно сотрясение появляется после удара головой или падения. Иногда никаких внешних признаков травмы нет: ни шишек, ни синяков, ни ран. А сотрясение есть.Симптомы сотрясения могут проявиться не сразу же после травмы. Пройдёт несколько недель, и начнёт болеть голова, появится головокружение, а вы не будете понимать отчего.Из-за травмы нарушается работа ретикулярной активирующей системы. Именно эта система отвечает за сознание, регулирует сон и пробуждение, помогает выделить нужную информацию из общего шума.Когда мозг из-за удара временно меняет привычное положение, возникают помехи в электрической активности нервных клеток, формирующих ретикулярную активирующую систему.Появляются симптомы сотрясения.Когда обращаться за помощьюПосле травмы головы человека должен осмотреть врач. Даже если нет видимых повреждений черепа, мозг мог сильно пострадать. Врач должен исключить кровоизлияние или отёк мозга (это более сложные последствия травмы).Нельзя самостоятельно ставить диагноз «сотрясение» и думать, что всё пройдёт.Симптомы сотрясения мозга делятся на несколько категорий, потому что травма влияет почти на весь организм.Симптомы сотрясения мозга со стороны мышления и памятиЧеловек потерял сознание на несколько секунд или минут.Не помнит, что с ним произошло и что было сразу после травмы.Заторможен, медленно отвечает на вопросы, не понимает, что ему говорят.Не может сконцентрироваться.С трудом читает или пишет.Не может запомнить новую информацию.Симптомы сотрясения мозга со стороны общего состояния организмаГоловная боль.Нарушения зрения: перед глазами летают мушки, изображение двоится и размывается.Тошнота и рвота.Головокружение.Чувствительность к яркому свету и шуму.Проблемы с равновесием, шаткая походка.Сонливость или, наоборот, бессонница.Симптомы сотрясения со стороны эмоций и настроенияБеспричинная раздражительность.Подавленность.Повышенная эмоциональность: у человека быстро меняется настроение.Усталость, нехватка энергии.Заметить травму у ребёнка можно, если у него изменилось поведение: малыш не реагирует на внешние раздражители, не может сосредоточиться, капризничает, плачет, отказывается от воды и пищи.Если человека тошнит, он не может оставаться в сознании, засыпает, не отвечает на вопросы, не пытайтесь везти его в больницу самостоятельно, вызовите скорую.Если травму получил пьяный или принимающий транквилизаторы человек, его обязательно нужно отвести в травмпункт, потому что симптомы сотрясения мозга в такой ситуации легко проморгать.Что сделать, пока вы ждёте врачейПриложите на 20 минут к месту удара холодный компресс, чтобы уменьшить отёк. Оберните пакет замороженных овощей полотенцем — это самый быстрый способ сделать пузырь со льдом.Уложите человека на бок, согните ему ноги, положите одну ладонь под голову, другую руку тоже согните в локте. Положение должно быть устойчивым, чтобы человек случайно не перевернулся на спину, если отключится сознание.Не давайте лекарств.Важно! Если кто-то без сознания, то по умолчанию считается, что у него серьёзная травма головы или шеи. Не трясите, не переворачивайте и не переносите человека. Вызовите скорую.Признаки осложнений при сотрясении мозгаТравмы головы коварны тем, что симптомы могут проявиться не сразу. Даже если человека с сотрясением отправили из травмпункта домой, обязательно нужно вызывать медиков в этих случаях:Головная боль не проходит и нарастает.Накатывает сильная слабость, нарушается координация.Повторяется рвота.Речь становится невнятной.Один зрачок становится больше другого.Человека не получается разбудить.Как лечить сотрясение мозгаВыделяют три степени тяжести сотрясения. При лёгкой можно лечиться дома, а средняя и тяжёлая степени означают, что нужно полежать в больнице.Человека с сотрясением мозга нельзя оставлять одного в течение двух суток, потому что в это время могут проявиться осложнения.Главный принцип лечения — покой. После травмы нужно больше отдыхать и не волноваться. Больному нельзя читать, смотреть телевизор, играть в компьютерные игры. Музыку слушать можно, но без наушников.Возвращайтесь к работе, только когда полностью восстановитесь.Также придётся подождать излечения, чтобы сесть за руль автомобиля или погонять на велосипеде. Контактный спорт — после разрешения лечащего врача.Полное восстановление займёт от трёх месяцев до полугода.Как защитить себя от сотрясения мозгаСотрясение случается чаще всего у детей в возрасте от 5 до 14 лет. Причины травм — спорт и поездки на велосипедах.Взрослые зарабатывают сотрясение в ДТП и при падениях. Также это распространённая травма среди спортсменов, особенно если спорт экстремальный или контактный (бокс, регби).Не обязательно падать самому, чтобы заработать сотрясение.Достаточно поймать головой что-то потяжелее футбольного мяча.Кажется, что от несчастного случая никто не застрахован. Но обычные меры безопасности снижают шансы на знакомство головы с сотрясением. Что делать?Всегда носите защитную экипировку во время занятий спортом. Даже если вы просто едете на велосипеде, надевайте шлем.На мотоцикле — только в шлеме.Любым контактным спортом (бокс, регби, хоккей) занимайтесь только под присмотром профессионального тренера.Всегда пристёгивайтесь ремнём безопасности.Не загромождайте лестницы и очищайте ступеньки крыльца от снега.Чтобы поменять лампочку, пользуйтесь устойчивыми опорами.Всегда сразу же вытирайте лужи на полу. Не ждите, пока кто-то поскользнётся.