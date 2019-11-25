Эти признаки могут говорить о развитии старческого слабоумия
Кто лично услышал неутешительный диагноз, а кому на плечи легла забота о родном человеке, страдающем от старческой деменции…
Старческое слабоумие
Еще академик Бехтерев (выдающийся ученый, посвятивший себя изучению человеческого мозга) говорил, что счастье умереть, не растеряв по дорогам жизни разум, будет дано лишь 20% людей. Остальные, увы, превратившись в озлобленных маразматиков или наивных великовозрастных детей, станут бременем для своих близких.
Чтобы попасть в будущем в эти заветные 20%, нужно начинать действовать уже сейчас. Проблема в том, что с возрастом мы начинаем банально лениться, аргументируя железным: «Я свое отработал (отзанимался, отучился), хлопот нахлебался, пора и отдохнуть!»
Интеллектуальные нагрузки сводятся к разгадыванию сканвордов, телевидение заменяет книги, интерес к хобби пропадает… Первостепенные задачи: выспаться и вдоволь поесть. Чем больше человек успокаивается, тем больше себе вредит.
Кому грозит слабоумие
Старческая деменция мозга более всего грозит тем, кто в процессе жизни не меняет своих установок. Чрезмерная принципиальность, упрямство, консерватизм скорее приведут к слабоумию, чем гибкость, способность подстраиваться под ситуацию, эмоциональность и любознательность. Знаменитые строки: «Главное, ребята, сердцем не стареть!» — как раз об этом.
Точно отследить, когда наступает слабоумие, крайне сложно. Ведь это не сумасшествие, не отклонение в психике и не болезнь. Слабоумие не приходит внезапно, а прогрессирует годами.
Существуют косвенные предпосылки, указывающие, что нужно срочно заняться своим мозгом.
Болезненное восприятие критики, чрезмерная обидчивость.
Нежелание учиться чему-то новому. Например, человек скорее согласится на ремонт старого телефона, чем станет разбираться с новой техникой.
Трудности с концентрацией внимания: стало сложно воспринимать серьезную литературу, а прочитанное легко забывается.
Если чтиво — то легкое, если кино — то развлекательное… Зачем напрягаться?
Чрезмерный эгоцентризм: человек твердо уверен, что окружающие должны подстраиваться под него и никак иначе.
Частые приступы ностальгии по былым временам.
Эти, казалось бы, крупицы со временем могут дать благодатную почву для развития слабоумия в старости. Поэтому всегда надо находить время (и хотеть!) учиться чему-то новому, не переставать удивляться и смотреть на мир глазами любознательного ученика, желающего разобраться в природе вещей. Держи мозг в тонусе!
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