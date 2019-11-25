Эти признаки могут говорить о развитии старческого слабоумия

Ослабление умственных способностей в старости — суровая действительность для огромного количества людей.Кто лично услышал неутешительный диагноз, а кому на плечи легла забота о родном человеке, страдающем от старческой деменции…Старческое слабоумиеЕще академик Бехтерев (выдающийся ученый, посвятивший себя изучению человеческого мозга) говорил, что счастье умереть, не растеряв по дорогам жизни разум, будет дано лишь 20% людей. Остальные, увы, превратившись в озлобленных маразматиков или наивных великовозрастных детей, станут бременем для своих близких.Чтобы попасть в будущем в эти заветные 20%, нужно начинать действовать уже сейчас. Проблема в том, что с возрастом мы начинаем банально лениться, аргументируя железным: «Я свое отработал (отзанимался, отучился), хлопот нахлебался, пора и отдохнуть!»Интеллектуальные нагрузки сводятся к разгадыванию сканвордов, телевидение заменяет книги, интерес к хобби пропадает… Первостепенные задачи: выспаться и вдоволь поесть. Чем больше человек успокаивается, тем больше себе вредит.Кому грозит слабоумиеСтарческая деменция мозга более всего грозит тем, кто в процессе жизни не меняет своих установок. Чрезмерная принципиальность, упрямство, консерватизм скорее приведут к слабоумию, чем гибкость, способность подстраиваться под ситуацию, эмоциональность и любознательность. Знаменитые строки: «Главное, ребята, сердцем не стареть!» — как раз об этом.Точно отследить, когда наступает слабоумие, крайне сложно. Ведь это не сумасшествие, не отклонение в психике и не болезнь. Слабоумие не приходит внезапно, а прогрессирует годами.Существуют косвенные предпосылки, указывающие, что нужно срочно заняться своим мозгом.Болезненное восприятие критики, чрезмерная обидчивость.Нежелание учиться чему-то новому. Например, человек скорее согласится на ремонт старого телефона, чем станет разбираться с новой техникой.Трудности с концентрацией внимания: стало сложно воспринимать серьезную литературу, а прочитанное легко забывается.Если чтиво — то легкое, если кино — то развлекательное… Зачем напрягаться?Чрезмерный эгоцентризм: человек твердо уверен, что окружающие должны подстраиваться под него и никак иначе.Частые приступы ностальгии по былым временам.Эти, казалось бы, крупицы со временем могут дать благодатную почву для развития слабоумия в старости. Поэтому всегда надо находить время (и хотеть!) учиться чему-то новому, не переставать удивляться и смотреть на мир глазами любознательного ученика, желающего разобраться в природе вещей. Держи мозг в тонусе!