Семь мифов о том, когда рожать первого ребенка

Многие женщины сегодня стремятся вначале встать на ноги, а затем уже рожать детей.Тема планирования и деторождения традиционно окутана сотнями тайн, как и любой процесс, на который человек не в состоянии стопроцентно повлиять.Однако некоторые мифы столь сильны, что мы давно воспринимаем их как догму, веря, вопреки логике, в их правдивость.Предлагаем список самых распространенных неправдивых или частично ложных утверждений о том, когда стоит рожать первого ребенка.ПО СЛЕДАМ ПРЕДКОВМиф первый гласит: раньше женщины рожали с 16-17 лет и отлично выдерживали не только по 5-6 детей, но и хозяйство вели в сельской местности. Значит, чем раньше родишь, тем лучше, ведь тело молодое.Ошибочность этого мифа состоит в том, что организм девушки в 16 и даже в 19 лет часто еще не сформирован окончательно. То есть половые признаки, вторичные и первичные, уже во взрослой фазе, но гормональный фон все еще «устаканивается». И нагружать тело материнством в ранней юности – иногда более рискованный шаг, чем поздняя беременность.Статистика гласит, что беременность протекает с осложнениями чаще всего в возрасте 16-17 лет. В основном столь высокий процент связан именно с гормональным дисбалансом – к примеру, недостаточность выработки прогестерона создает угрозу прерывания.Организм молодой мамы все еще затрачивает значительные ресурсы на собственную перестройку, потому часто дети рождаются недоношенными, с недостаточным весом.СНАЧАЛА — КАРЬЕРАМногие молодые девушки откладывают беременность на второй план, пытаясь сначала выстроить карьеру и достичь успехов в бизнесе. Ссылаются при этом на опыт западных стран, где все рожают попозже – и ничего.При чем под «всеми» обычно подразумевают тех, о ком широко распространяется информация в СМИ, то есть голливудских звезд, певиц и т.д. При этом почему-то забывают о разнице хотя бы в материальной обеспеченности и возможностях нашей медицины по сравнению с западной.Да, женщина с достатком сильно выше среднего сможет обеспечить себе роды в передовой мировой клинике, где врачи позаботятся о том, чтоб ее первая поздняя беременность прошла благополучно. А среднестатистическая женщина угробит большую часть запасов здоровья и нервных клеток на построение карьеры. И когда озаботится вопросом продолжения рода, может оказаться, что организм уже слишком истощен.ПЕРВОГО НУЖНО РОДИТЬ ДО 25Этот миф остался в нашем сознании с советских времен, когда женщину старше этого волшебного возраста называли оскорбительным словом «старородящая». Конечно, такое мало кому понравится, да и медики стращали осложненной беременностью и генетическими отклонениями ребенка.Однако на данный момент акушерские рекомендации выглядят куда мягче. Рекомендованным возрастом для рождения первого ребенка считается возраст до тридцати лет.Кроме того, важным считают объяснять роженице, что в 26-й день рождения под бой часов ее организм не превращается в тыкву, неприспособленную к вынашиванию детей. Суть в том, что риск отклонений в период беременности и родов связан не столько с возрастом, сколько с состоянием здоровья женщины.И если наши мамы и бабушки к 25 годам часто из-за физически тяжелого труда и не лучших условия жизни могли «похвастать» немалым букетом заболеваний, в том числе хронических, сейчас ситуация значительно улучшилась.СПЕРВА — ФИНАНСОВАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬМногие ответственные родители стараются отложить про запас денег не только на роды в хорошей клинике и первые подгузники, но и на школу, курсы английского и будущую квартиру. Основательность – это, конечно, хорошо, но нужно знать меру. Стоит всегда помнить: тех идеальных условий, когда вы оглянетесь вокруг и подумаете: «Вот он – звездный час для рождения малыша!» скорее всего, вообще никогда не наступит!Потому не стоит пытаться накопить на всю оставшуюся жизнь. Экономические кризисы, как известно, всегда приходят внезапно, а здоровье, которое вы потратите на зарабатывание, лучше поберечь для зачатия и вынашивания ребенка.ПОСЛЕ 30 — НОРМАЛЬНО НЕ РОДИШЬМиф о непременных осложнениях беременности в 30 и после тридцати прочно въелся в наше сознание. На самом деле это заблуждение.Если женщина следит за собой, правильно питается, занимается спортом и регулярно проходит профилактические осмотры у гинеколога, риск осложнений у нее нисколько не выше, чем у молодой будущей мамы. Патологии ребенка и вынашивания связаны именно с состоянием нашего тела, но никак не с биологическим возрастом.Кроме того, взглянем опять на статистику. Она утверждает, что возраст первых родов, особенно в городах, за последние десятилетия существенно сдвинулся и составляет на сегодня 28-33 года.НЕНАУЧНЫЙ ПОДХОДМногие верят в важность правильно выбранного момента для зачатия. Особое влияние приписывают времени года, фазе луны и гороскопам. Спорить с таким подходом сложно в виду отсутствия доказательной базы у каждой из сторон. Тем не менее, оспорить можно по крайней мере позицию авторов, говорящих о важности времени года при планировании зачатия. Дескать, летом больше солнечного света, фруктов-овощей и пр.Милые дамы, не забывайте, что беременность будет длиться 9 месяцев, а значит, охватит три сезона как минимум. Следовательно, вам непременно достанутся и лучи солнца, и свежие фрукты.ПОСЛЕ 40 — ВООБЩЕ НЕ СТОИТБытует мнение, что 40 – возраст угасания, и если до этого момента вы не обзавелись первенцем, пытаться уже поздно. Однако опыт миллионов женщин по всему миру показывает, что даже если беременность не наступает естественным путем, ЭКО и суррогатное материнство успешно позволяют познать радость деторождения не только в 40, но и в 60!Риск генетических дефектов, которых так боятся женщины за 40, связан, опять же, именно с состоянием здоровья, а не с цифрами в паспорте. Потому, если вы не имеете серьезных хронических заболеваний и прочих медицинских противопоказаний, смело планируйте первую беременность – стать счастливой не поздно никогда!