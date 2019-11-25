Эти популярные лекарства могут вызвать остановку сердца
В обычном аптечном киоске вы можете приобрести банальный препарат, который способен вызвать преждевременную остановку сердца. О некоторых из них мир предупредили медики из Дании,.
Не страницах популярного медицинского издания European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy они опубликовали материал, в котором написали о неожиданных «сюрпризах» от таких препаратов, как диклофен и ибупрофен.
Профессор кардиологии Гуннара Гисласон, которая курировала проведение эксперимента, не исключает, что рецепты на такие препараты начнут выдавать только тогда, когда миру станет известно о конкретных смертельных случаях, к сожалению.
Если же такие препараты определенный человек принимает регулярно, то ученые советуют уменьшить их дозировку до 1,2 г в день, а потом отказаться и вовсе.
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Добавил stulout в категорию Кардиология
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