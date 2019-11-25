Спокойствие, только спокойствие: продукты для борьбы со стрессом

Составлен список продуктов, помогающих справиться со стрессом.Справиться со стрессом организму помогут бразильский орех, клюква, ромашковый чай, сельдерей, салат-латук, черный шоколад, абрикосы, миндаль, морковь и нут.Бразильский орех. Благодаря содержащемуся в них селену они оказывают успокоительное и расслабляющее действие на нервную систему, ускоряя эмоциональное восстановление организма. Употреблять нужно именно свежие орехи.Клюква. В ней содержатся витамины A, К, E, группы B и рекордное количество аскорбиновой кислоты, которая снижает уровень гормона стресса. Клюква повышает настроение и нормализует общее психо-физическое состояние, а также благоприятно воздействует на работу сосудов и снижает уровень “плохого” холестерина.Ромашковый чай. Апигенин, который содержится в ромашке, положительно влияет на эмоциональное состояние и успокаивает. Кроме того, ромашковый чай помогает бороться с бессонницей. Такой напиток нужно употреблять не позже чем за полтора-два часа до сна.Сельдерей. Успокоить нервы помогает не только хруст сельдерея, но и микроэлементы в составе. Высокое содержание калия и витаминов С, B1 и Е снимает напряжение и помогает побороть стресс. Особенно полезен сок из сельдерея.Салат-латук. Наладить эмоциональное состояние помогают кальций и калий в составе продукта. Однако слишком раздражительным людям и тем, кто страдает от бессонницы, латук противопоказан.Черный шоколад. Секрет продукта – в анандамине, который отвечает за расслабленность и спокойствие, а также в триптофане, который является естественным антидепрессантом.Абрикосы. Благодаря витамину В2 или рибофлавину, абрикосы помогают легче перенести нагрузки, связанные с умственной работой. Кроме того, для эмоционального состояния не менее полезны сушеные абрикосы.Миндаль. Витамин Е, который содержится в миндале, снижает эмоциональное напряжение и настраивает на спокойствие. Поэтому несколько орешков помогут бороться с последствиями стресса.Морковь. Чтобы предотвратить развитие нервных симптомов, можно кушать морковь в течение дня. Кроме того, избавиться от тревог и обеспечить организму крепкий сон поможет стакан морковного сока.Нут. В турецком горохе очень много аминокислоты глицина, которая успокаивает и снижает раздражительность. Не менее полезным нут будет для людей, склонных к перепадам настроения.