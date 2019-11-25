Эти продукты – эффективная профилактика тромбоза

Как не допустить тромбоза.Тромбы очень опасны, поскольку могут стать причиной сердечного приступа. Чаще всего они образуются из-за изменения состава крови в возрасте после 35 лет. Этому могут также способствовать неправильное питание, экология и различные травмы.Из-за тромбов кровь больше не перемещается по всему организму, повышается нагрузка на сосуд и он разрывается. Чтобы этого не допустить, врачи посоветовали 3 продукта, способные растворить тромбы и улучшить состояние здоровья.Для приготовления холестерино-расщепляющего блюда потребуются лимоны, имбирь и чеснок. Комбинация из 3 простых продуктов очень положительно влияет на здоровье и общее состояние организма. Но самое главное – этот напиток может вылечить закупорку артерий, уменьшить уровень холестерина в крови.Вымойте лимоны и нарежьте их на маленькие кусочки. Очистите чеснок и вместе с лимоном и имбирем измельчите в блендере. Затем смесь поступает в кастрюлю с водой, которая на медленном огне доводится до кипения. Как только вода закипит, кастрюля снимается с огня. После нужно дать отвару остыть и процедить его. Содержимое можно перелить в стеклянную банку и держать в холодильнике. Пить это лекарство нужно каждый день по крайней мере за 2 часа до еды или на голодный желудок.Рассказывая о полезных свойствах данного рецепта, врачи объясняют, что высушенный имбирь в дозе 0,1г/кг массы тела снижает риск атеромы (перерождения стенок сосудов из-за накопления жиров). Помимо этого, имбирь устраняет боли в сердце, препятствует накоплению тромбоцитов в сосудах и выработке «хорошего» холестерина.Чеснок врачи отмечают за его свойство предотвращать сердечно-сосудистые заболевания. Он помогает избежать атеросклероза и затвердевания сосудов. Чеснок также снижает уровень «плохого» холестерина, понижает давление и укрепляет иммунитет.Лимон необходим для снижения артериального давления и стимуляции выработки красных кровяных телец. Он содержит витамин С и хорошо разжижает кровь. Так что чай с лимоном и ложечкой меда – отличная идея.Заметим, что прибегать к употреблению любых народных рецептов необходимо исключительно после консультации со специалистом, так как у каждого продукта могут быть свои побочные действия.