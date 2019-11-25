Названы «диетические» продукты, не способствующие похудению

От них лучше отказаться.Бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее раскрыла секреты красоты восточных женщин, рассказала, что после родов она смогла похудеть на целых 25 килограммов.На своей странице в Instagram она поведала о том, как же ей это удалось.В первую очередь Ирина попросила обратить внимание на некоторые продукты, которые считаются диетическими, но на самом деле именно они мешают вам похудеть.Лучше всего ограничить их употребление или и вовсе отказаться от них.Обезжиренные продукты — совершенно бесполезны, без жиров белок и кальций не усваиваются организмом, также не поступает сигнал насыщения, поэтому через 15 минут после такой еды вам уже хочется снова есть. Кстати, чтобы добавить таким продуктам хоть какую-нибудь съедобность, производители добавляют подсластитель.Каши быстрого приготовления — кроме быстрых углеводов, ароматизаторов и лишних кг- вы ничего не получите, увы.Свежевыжатые соки — сахар в чистом виде, кошмар для худеющих.Протеиновые батончики — многие думают, что раз спортсмены их едят, значит это полезно для фигуры, но не тут-то было. Один батончик по ккал заменяет полноценный приём пищи или кусок торта!Орехи, семечки, сухофрукты — польза колоссальная, и такие же ккал, в день можно съесть не больше 20 г.Орехи и сухофрукты обязательно замачивать на 30 минут в воде и потом хорошо промыть, многие упускают этот момент, и едят в том виде в котором купили, но стоит промыть и вы увидите, насколько грязной будет вода.