Названы «диетические» продукты, не способствующие похудению
Бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее раскрыла секреты красоты восточных женщин, рассказала, что после родов она смогла похудеть на целых 25 килограммов.
На своей странице в Instagram она поведала о том, как же ей это удалось.
В первую очередь Ирина попросила обратить внимание на некоторые продукты, которые считаются диетическими, но на самом деле именно они мешают вам похудеть.
Лучше всего ограничить их употребление или и вовсе отказаться от них.
Обезжиренные продукты — совершенно бесполезны, без жиров белок и кальций не усваиваются организмом, также не поступает сигнал насыщения, поэтому через 15 минут после такой еды вам уже хочется снова есть. Кстати, чтобы добавить таким продуктам хоть какую-нибудь съедобность, производители добавляют подсластитель.
Каши быстрого приготовления — кроме быстрых углеводов, ароматизаторов и лишних кг- вы ничего не получите, увы.
Свежевыжатые соки — сахар в чистом виде, кошмар для худеющих.
Протеиновые батончики — многие думают, что раз спортсмены их едят, значит это полезно для фигуры, но не тут-то было. Один батончик по ккал заменяет полноценный приём пищи или кусок торта!
Орехи, семечки, сухофрукты — польза колоссальная, и такие же ккал, в день можно съесть не больше 20 г.
Орехи и сухофрукты обязательно замачивать на 30 минут в воде и потом хорошо промыть, многие упускают этот момент, и едят в том виде в котором купили, но стоит промыть и вы увидите, насколько грязной будет вода.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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